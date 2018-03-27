4000万徕卡三摄加持！华为P20/20 Pro今日正式发布

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北京时间3月27日晚上21点，华为将在法国巴黎举行新品发布会，主角就是他们的新一代机皇P20和P20 Pro，而对于这款手机我们其实已经基本了解清楚，后置徕卡三摄还是非常吸引人的。

首先来说今天要发布的P20，其配备的是5.8英寸19：9异形刘海屏，搭载骁龙970处理器和4GB内存/128GB存储空间，内置3400mAh容量电池，运行基于Android 8.1的EMUI 8.1系统，同时前置摄像头是2400万像素，而后置徕卡双摄是1200万像素+2000万像素（等效焦距为27mm的镜头和F1.6的光圈）。

至于P20 Pro嘛，配备的是6.1英寸19：9刘海屏，同样搭载麒麟970处理器和6GB内存，内置内置4000mAh容量电池，都提供USB-C 3.1接口，同时后置徕卡三摄像头组合是4000万像素+2000万像素P+800万像素，拥有等效焦距为27-80mm的三倍光学变焦镜头，光圈则为F1.6和F2.4两档（不可自动切换）。

从国外运营商给出的售价来看，P20价格是5000元约合人民币5000元左右，跟去年的华为P10起步价持平，而P20 Pro的价格直接上升到了899欧元，折合人民币7000元左右，相比去年上涨了100欧元，显然后置三摄增加了成本。

现在的问题是，Mate RS保时捷设计版会不会今天一同发布。