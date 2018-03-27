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魅族15获入网许可证 分单摄和双摄版本

魅族15获入网许可证 分单摄和双摄版本
2018年03月27日 08:02 新浪手机
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　　本文来自IT168

　　传闻已久的魅族15将会在4月底发布，目前有关这台手机曝光消息众多，但都时传闻。而一条实实在在关于魅族15的消息曝光了，魅族15已经获得了入网许可证，并且“证件照”已经曝光，从工信部的资料可以看到魅族15正如之前曝光的拥有3个型号，并且分为双摄像版本和单摄版本。

▲魅族15获得入网许可证▲魅族15获得入网许可证

　　从工信部的入网许可证信息可以看到，魅族15分为M871Q、M881Q/M881M和M891Q三大个型号，其中M881Q和M881M可以看作是一个型号，因为硬件配置上基本没有区别，或许是运营商定制版。这个也正式了魅族15 Lite、魅族15和魅族15 Plus三个版本的存在，对应上面的M871Q、M881Q/M881M和M891Q。

▲魅族15▲魅族15

　　从图片可以看到魅族15的外观和之前曝光的基本没有区别，背面采用对称设计，竖排双摄，拥有环形LED补光灯和激光对焦。正面采用全面屏设计，拥有极窄的左右边框，前置镜头位于手机额头中央，采用微缝式的听筒设计，下巴部分整合了魅族经典的小圆圈设计的实体HOME键，应该是融合了指纹识别功能。

▲魅族15 Lite▲魅族15 Lite

　　另外，型号为M871Q的魅族15 Lite背面只有单个摄像头，而M881Q/M881M的魅族15和M891Q的魅族15 Plus则拥有双摄，估计魅族15 Lite的定位将会更低，也应验之前流畅的魅族15定位在中端的传闻，魅族15应该是取代现在魅族MX的位置，主打中端市场。

　　有关魅族15的消息越来越多，现在更取得了入网许可证，有传魅族将会在4月23日举行发布会，发布魅族15，有关魅族15的消息请继续留意我们的后继报道。

魅族许可证版本
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