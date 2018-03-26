华为手机冠名2018围甲联赛 科技与艺术的完美结合

3月25日上午消息，华为常务董事、消费者业务CEO余承东宣布，华为手机冠名2018中国围棋甲级联赛。据悉，2018年的中国围甲联赛将定名为华为手机杯，3月27日在浙江省湖州市长兴开元芳草地乡村酒店拉开帷幕。

同时在27日晚，华为还将在法国巴黎发布P20/P20 Pro系列新旗舰手机，可谓热闹的一天。

日前，华为消费者业务大中华区总裁朱平在微博发布预告：“华为与围棋携手，构建智能世界；科技与艺术，摄影大师与围棋大师的完美结合。 ”

配图海报中，华为非常有创意地将棋盘镶嵌在电路板上，营造出芯片的既视感，彰显了“科技与艺术”的无缝融合。

众所周知，围棋起源于中国，传为帝尧所作，春秋战国时期即有记载。隋唐时经朝 鲜传入日本，流传到欧美各国。围棋不仅蕴含着中华文化的丰富内涵，也是中国文化与文明影响世界的体现。发展至今，中国围棋甲级联赛正在以竞技的方式，向世界展示围棋的无穷魅力。

悟道于黑白，挥洒在方寸，小小的棋盘体现了中国人对“博弈”的深厚理解，同时融汇了中国传统文化的智慧精髓。人工智能围棋Alpha Go的出现，让围棋再度焕发勃勃生机，成为全球最受瞩目的焦点话题。

作为中国民族科技企业的代表，华为成立30年来厚积薄发，产品和服务已经遍及170多个国家，让世界看到了中国制造的自信和实力。去年全球首发的人工智能芯片麒麟970，更是代表了国产SoC的最高水准，让“中国造”来到全球顶级移动芯片行列，开启了智慧手机的全新时代。

即将于3月27发布的华为P20系列，不仅搭载NPU加持的麒麟970芯片，更与徕卡合作为手机拍照带来前所未有的创新和进化，成为新一代的“手机摄影大师”，让人充满期待。

围棋代表了中国传统文化的智慧和魅力，而华为正在以其产品和技术的核心竞争力，向世界输出新时代的中国智慧。科技与艺术看似道不相同，却殊途同归，用中国智慧影响和改变世界，是华为和中国围棋共同的目标和契合点。

由此可见，华为手机与围棋的结合，代表了中国传统智慧和现代智慧的相遇，更是科技与艺术的完美融合。通过与中国围甲联赛的强强联手，华为手机势必会在高端市场布局以及全球影响力方面，更上一层楼。