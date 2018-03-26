新浪手机> 新机曝光 > 正文

华为手机冠名2018围甲联赛 科技与艺术的完美结合

华为手机冠名2018围甲联赛 科技与艺术的完美结合
2018年03月26日 10:16 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　3月25日上午消息，华为常务董事、消费者业务CEO余承东宣布，华为手机冠名2018中国围棋甲级联赛。据悉，2018年的中国围甲联赛将定名为华为手机杯，3月27日在浙江省湖州市长兴开元芳草地乡村酒店拉开帷幕。

　　同时在27日晚，华为还将在法国巴黎发布P20/P20 Pro系列新旗舰手机，可谓热闹的一天。

　　日前，华为消费者业务大中华区总裁朱平在微博发布预告：“华为与围棋携手，构建智能世界；科技与艺术，摄影大师与围棋大师的完美结合。 ”

　　配图海报中，华为非常有创意地将棋盘镶嵌在电路板上，营造出芯片的既视感，彰显了“科技与艺术”的无缝融合。

　　众所周知，围棋起源于中国，传为帝尧所作，春秋战国时期即有记载。隋唐时经朝 鲜传入日本，流传到欧美各国。围棋不仅蕴含着中华文化的丰富内涵，也是中国文化与文明影响世界的体现。发展至今，中国围棋甲级联赛正在以竞技的方式，向世界展示围棋的无穷魅力。

　　悟道于黑白，挥洒在方寸，小小的棋盘体现了中国人对“博弈”的深厚理解，同时融汇了中国传统文化的智慧精髓。人工智能围棋Alpha Go的出现，让围棋再度焕发勃勃生机，成为全球最受瞩目的焦点话题。

　　作为中国民族科技企业的代表，华为成立30年来厚积薄发，产品和服务已经遍及170多个国家，让世界看到了中国制造的自信和实力。去年全球首发的人工智能芯片麒麟970，更是代表了国产SoC的最高水准，让“中国造”来到全球顶级移动芯片行列，开启了智慧手机的全新时代。

　　即将于3月27发布的华为P20系列，不仅搭载NPU加持的麒麟970芯片，更与徕卡合作为手机拍照带来前所未有的创新和进化，成为新一代的“手机摄影大师”，让人充满期待。

　　围棋代表了中国传统文化的智慧和魅力，而华为正在以其产品和技术的核心竞争力，向世界输出新时代的中国智慧。科技与艺术看似道不相同，却殊途同归，用中国智慧影响和改变世界，是华为和中国围棋共同的目标和契合点。

　　由此可见，华为手机与围棋的结合，代表了中国传统智慧和现代智慧的相遇，更是科技与艺术的完美融合。通过与中国围甲联赛的强强联手，华为手机势必会在高端市场布局以及全球影响力方面，更上一层楼。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有