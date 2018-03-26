专访联想常程:重回双品牌战略 从千元机开始收复失地

联想集团副总裁、移动业务中国区产品组织负责人常程

对于联想来说，智能手机业务可以说是一个难言之殇。虽然相对于小米、华为等国内一线厂商来说已经落后，但移动业务的重要地位让联想从来不敢轻言放弃。于是蛰伏一年，在品牌和产品线的重整旗鼓之后，联想发布了品牌回归后的首款机型联想S5。

会后新浪手机专访了联想集团高级副总裁乔健女士，联想集团副总裁、移动业务中国区产品组织负责人常程，联想集团副总裁、移动业务中国区销售副总裁彭贝力。

为何要做千元机？

除了999元起售的联想S5，联想推出了 K5 和 K5青春版两款产品，定价分别为 899 元和 699 元起，从产品的配置和价格定位来看，这两款产品显然是为了补充更低价位的空档。

常程认为，在中国不是所有人都要买三千四千的手机，手机性能跟电脑一样，也会有性能过剩的问题。大概在9月份，联想也会有相对高价位的手机推出。

相当于如日中天的小米和华为，常程认为，对用户来说，只要有好产品，机会是均等的，小米手机也是一天天做来的。联想手机跟这些品牌有一样的机会，小米好的地方联想也会学习。

重回双品牌战略

在联想集团高级副总裁乔建看来，联想移动依然拥有两大顶尖品牌：Lenovo和motorola。“这两个都是全球性的品牌，其中moto会更走全球化的路线，会更加针对拉美、欧美市场，中国区也会迎来大幅增长；而Lenovo会更接地气，更加符合中国市场用户的审美和用户习惯。motorola走线下体现高品牌溢价，Lenovo会更具性价比更亲民，在产品上引爆。”

至于今年的目标，乔健补充表示：“今年没有KPI，重回前十是保底的。”联想集团副总裁，移动业务中国区销售副总裁彭贝力回应称目前没有确定的目标，但增长速度不会低于20倍。

值得一提的是，彭贝力是联想手机老人，回归之后将操盘联想移动的渠道，乔健称：“彭贝力是最适合做前端渠道的，常程会是最适合后端做产品的，今年敢和任何竞品竞争。”

彭贝力还透露，motorola在今年会推出10-12款新品，覆盖1600-10000元的价位跨度，主打线下；而Lenovo会在未来长久聚焦线上，这解决了双品牌双经营的模式。

新零售对手机的影响

刘军重回联想后提出了新零售的概念，2018年1月28日，联想全球首家新零售店——联想智生活直营店在北京高端购物广场金源燕莎揭幕，这也标志着联想正式开启了史上第四次零售变革风潮。可以说联想的新零售进行的如火如荼。那么新零售会对联想手机带来怎样的影响？

新零售会搭载整个消费类，以及消费类PC为主体来建，手机作为一个品类，连接到这个上面，是属于被赋能的。同时，很大的一个变化是，原来是货物之间的关系，现在在后台的系统，线下所有的数据和联想的官网是打通的，这样就能保证你在官网上下订单，四个小时之内，判别这个送货地址在10公里之内，只需要花四个小时就能送到客户手中。

“区块链手机”刚刚开始

区块链这一次是续“挖矿”，比特币等词之后迅速在今年火起来的，至于区块链本身的运营模式是否合法、是否存在金融危险这仍然是一个未知数。

尽管硬件和外观上没有过于创新的S5，却引入了时下流行的区块链技术。对此常程的解释是，联想S5只是在Z空间支付区域系统底层搭载“区块链”技术，Z空间是加密的安全支付空间，会随着ZUI4.07月份上线更新，目的是让支付更安全。不过区块链技术如何让支付更加安全，常程并没有透露更多的细节。

大家说的更多的概念，更多是区块链之上的，大家看到比较流行的一些概念。所以我觉得更多的信息我们会在后面的日子里做披露。常程说道。