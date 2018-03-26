疑似锤子新机系统截图曝光 一代神U加持

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老罗的锤子科技已经确定将在4月9日召开新品发布会，根据和现有的消息，此次发布会的主角将是代号为“Oscar”的新机，可能会命名为坚果2。目前这款产品的谍照和配置截图都相继曝光，显示该机采用了全面屏设计，预装Android7.1.1系统，但搭载的处理器并非是此前传言的骁龙636，依旧是骁龙625。

从这份网上流出的系统截图来看，狭长的长宽比例确定这是一款全面屏手机，运行Android 7.1.1系统，内置3340mAh电池，处理器采用了一代“神U”骁龙625，并非是此前传言的骁龙636。对此也有部分网友表示怀疑，认为可能是工程机刻意修改了参数以防配置泄露。

另外，网上流出的疑似坚果2谍照显示，该机保留了坚果Pro棱角分明的风格，三面边框极窄，仅保留了下巴部分，并拥有实体Home键，整体设计上与小米MIX2十分相似。

结合坚果手机的定位，猜测坚果2的价格将维持在1500元左右，并会提供4GB+32GB/64GB/128GB三种存储组合选择。当然，目前的消息真实性还有待证实，究竟老罗为我们准备了怎样的产品，只有发布会当天由他自己揭晓了。