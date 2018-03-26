一加6详细配置曝光 骁龙845+R15同款刘海屏

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凭借着极客的性能以及出众的性价比，一加素有“旗舰杀手”的美誉，其下一代旗舰产品也备受关注。目前网上流传了一张一加6配置图，将屏幕参数、处理器信息、相机参数都彻底曝光。

根据这张配置图呈现的信息，一加6的型号为OnePlusA6000，搭载6.28英寸AMOLED屏幕，分辨率为2280*1080。毫无悬念地采用骁龙845移动平台，6GB RAM+128GB ROM存储组合，内置3450mAh电池，厚度7.5mm，重175克。

相机方面，一加6后置1600万像素+2000万像素双摄，均为F1.7大光圈，参数与一加5T一致，前置摄像头得到了加强，升级为2000万像素，F 2.0光圈。

此前外媒AndroidCentral称，他们从接近一加内部的渠道得到了一加6手机的安兔兔基准测试成绩，从跑分截图来看，276510的分数与小米MIX 2S跑出的273471分处于同一水平，确认将搭载骁龙845移动平台，并且高配版提供8GB RAM+256GB ROM的存储组合。

外观上，普遍猜测一加6采用了与OPPO R15同款的屏幕，而谍照也显示，其的确采用了刘海屏设计，背部为弧面玻璃造型，垂直双摄居中，其下是一个矩形的指纹识别。

在年初的CES展会上，一加CEO刘作虎曾表示一加6将在第二季度末推出，也就是6月份左右，看来各位还要等上一段时间。