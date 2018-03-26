网传 iPhone SE 2 将由印度工厂独家组装生产

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尽管苹果在今年的首场发布会是以“教育”为主题，但在网络上仍然有着不少苹果即将在这场发布会上发布新品的传闻。

近日，据外媒 9to5mac 报道，虽然目前网络上有关 iPhone SE 2 的消息层出不穷，来自各路的消息都表示这款手机将会在今年第一季度到来，甚至前段时间网络上还有人放出了 iPhone SE 2 的“上手视频”。但这些消息都没有可靠的来源去佐证其说，谁都不能给出一个准确的说法。

如今又有一份消息报告表明，iPhone SE 2 将支持无线充电功能，并且该机将由苹果主要合作代工厂商之一的台湾纬创资通股份有限公司（纬创）负责在印度的代工厂房生产。

（iPhone SE 2 概念图，图源：AppleiDesigner）

印度媒体 Tekz24 在 3 月 23 日的文章中表示，从他们可靠的信息源看，苹果将不会在 3 月 27 日的苹果“教育”发布会上发布 iPhone SE 2。这次发布会将仅限于计算机产品的更新，比方说 iPad 和 MacBook 系列产品。因此，我们将不会在 3 月 27 日的发布会、甚至之后的 WWDC 大会上看到任何智能手机产品的更新。

但这并不代表这款产品不存在。

（iPhone SE，图源：Theapplepost）

Tekz24 在文章中引用了《中经社》和《福克斯台湾》的报道，从目前的种种曝光消息看，iPhone SE 2 将会在印度独家组装和生产。至于苹果为何会选择在印度生产这款手机，主要是由于印度当地较高的进口税问题。

由于纬创在印度开设厂房大大减少了苹果手机进入印度市场的进口成本（进口关税为 15%），所以 iPhone SE 2 也将会以更实惠的价格与印度消费者见面，而这也恰好符合了 iPhone SE 系列产品的定价和印度消费者的消费力。

（苹果公司 CEO 蒂姆库克与印度总理莫迪，图源：Indianexpress）

今年初，我们曾对 iPhone SE 2 的消息进行了一次汇总。从当时统计的资料看，印度市场所售的 iPhone 甚至比我国国内在售的国行版本还要贵。显然，面对各家手机厂商都开始重视的印度市场，苹果需要通过 iPhone SE 系列来提升在印度的竞争力。

苹果（印度）官方售价参考：

iPhone X（64GB/256GB）

92430 卢比 （约 9464 元人民币）/ 105720 卢比（约 10825 元人民币）

iPhone 8 Plus（64GB/256GB）

75450 卢比 （约 7726 元人民币）/ 88750 卢比（约 9085 元人民币）

iPhone 8（64GB/256GB）

66120 卢比 （约 6770 元人民币）/ 79420 卢比（约 8132 元人民币）

（iPhone X/8 Plus/ 8 在苹果印度官网的售价）

此外，Tekz24 还表示，iPhone SE 2 将采用双面玻璃机身设计，但机身大体与之前的 iPhone SE 相似，并不会有太大变化。该机搭载苹果的 A10 Fusion 处理器、2GB 运存、32/128GB 的存储空间，后置 1200 万像素主摄像头+500 万前置摄像头的相机搭配，以及拥有一块 1700mAh 容量的电池并支持无线充电。

（四色 iPhone SE，图源：Hindustantimes）

不过 9to5mac 在报道的最后也提出了对印度代工厂生产力的质疑。他们表示，除非 iPhone SE 2 仅在印度销售，否则按照印度厂房的基建设施，其产能将无法满足苹果将这款产品出口全球市场的需求。毕竟新厂房并没有像中国富士康与和硕联合成熟且健全的生产能力，因此他们对 iPhone SE 2 将会由“印度工厂独家生产”的说法持怀疑态度。