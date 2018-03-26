徕卡三摄领衔 华为P20有这些惊喜等着你

华为将于北京时间3月27日21：00在法国巴黎召开春季新品发布会，届时，新一代旗舰手机——华为P20系列将会正式和大家见面，中关村在线将会对发布会实况进行全程的直播报道，请大家届时关注。

华为P20海外发布会将于北京时间3月27日21：00举行

作为2018年最具关注和期待的旗舰机型之一，华为P20近段时间以来一直在紧抓我们的眼球，目前，坊间已经有为数不少的曝光消息流出。值此华为巴黎发布会召开之际，我们就来一同回顾下近期有关P20系列的曝光信息，看看这款新品将会带给我们怎样全新的惊喜吧！

全球首款AI移动计算平台麒麟970加持

作为全球范围内硕果仅存的几家拥有自主研发、制造手机终端芯片实力的厂商之一，华为近年来的突破大家都看在眼里。此番，华为P20就将搭载最新一代的麒麟970移动计算平台，基于台积电10纳米先进制程工艺打造，能效和功耗相较前代都有大幅提升，此前，华为Mate 10系列已经率先用上了这个平台。

华为P20将由麒麟970AI移动计算平台加持

值得关注的是，麒麟970是全球首款真正意义上的人工智能移动计算平台，其内置独立NPU（神经网络单元）。基于此，华为P20将会为我们带来很多智慧化功能和特性，让手机更懂我们，用起来更加得心应手。

麒麟970内置独立NPU（神经网络单元）

全球首款后置三摄手机，而且是徕卡三摄哦

虽说如今所谓的“四摄”手机已经比较多见，但它们都是前置双摄+后置双摄这样的组合。而此番，华为P20有望成为全球首款搭载后置三摄像头的手机，再次引领行业变革。

华为P20将搭载徕卡后置三摄

自打华为就拍照和老牌相机厂商徕卡开展合作后，其成像素质有着飞一般的提升，这点大家是有目共睹的。此番，华为P20有望再次寻得突破，搭载后置徕卡三摄，其中三枚镜头分别为1200万像素彩色镜头、2000万像素黑白镜头、2000万像素广角镜头，并将支持OIS光学防抖技术。

华为官方宣传视频佐证三摄

屏占比更为可观的“刘海”全面屏

如果说2017年是18：9全面屏的普及之年，那么今年注定是新一代“刘海”全面屏大波涌现的一年，据悉，此番华为P20就将采用这种全新设计。

华为P20将采用屏占比更高的新一代全面屏

据悉，华为P20将会采用新一代全面屏设计，屏占比有望突破90%，机身正面板“额头”部分为“刘海”设计，不仅十分紧凑地集成了前置摄像头、听筒以及光线距离感应器等元器件，甚至“刘海”比苹果的iPhone X还要小上很多，视觉体验更加极致。

华为P20系列定位高端旗舰市场的机型有两款，一款为华为P20，它将有望采用19：9纵横比的FHD+显示屏；另一款屏幕更大的为华为P20 Pro，它将采用19：9纵横比的2K+显示屏，显示效果更为细腻。

全新玻璃材质机身，更加灵动优雅

众所周知，前几代华为Mate/P系列旗舰采用的都是金属材质机身，而去年下半年推出的Mate 10系列则一改以往的风格，机身背部为曲面玻璃设计，更显灵动和年轻化，同时又尽显优雅和质感。

华为P20将采用玻璃材质机身

从这段时间曝光的华为P20渲染图、真机谍照等等可以看到，此番P20系列也将由玻璃材质机身加持，更加契合P系列定位时尚、年轻的调性。

最高配6GB+256GB存储组合，体验更畅快

此前早些时候，华为P20已经在工信部正式入网，而从工信部网站泄露的部分参数信息可以了解到，华为P20最高将会配备6GB大运存，以及256GB机身存储，配置可以说是十分彪悍了，相信对于玩机体验会有巨大提升。

华为P20最高将配备6GB+256GB存储组合

前置指纹识别模块，解锁更加一气呵成

从此前曝光的疑似真机图可以看到，华为P20虽然采用了屏占比惊人的全面屏设计，却没有因此而牺牲用户体验，采用了更加人性化的前置指纹识别。与此前的Mate 10相同，P20的前置指纹模块比较细长，这是因为其正面板“下巴”部分被收得很窄的缘故，但这一设计并不会影响指纹识别的速率和成功率，这点相信体验过Mate 10的朋友都深有感触。

华为P20将采用前置指纹识别

多核跑分喜人，预装安卓8.1系统

近日，华为P20现身跑分测试网站GeekBench，显示其CPU单线程跑分1878，多线程跑分6699，与此前的华为Mate 10 Pro基本持平，略有提升，在现阶段的安卓阵营中可谓是名副其实的性能旗舰了。

华为P20 GeekBench跑分成绩

值得关注的是，从GeekBench给出的部分参数信息可以看到，华为P20出厂预装的将是基于目前最新的Android 8.1深度定制的EMUI 8.X系统。

写在最后

华为P20海外发布会将于北京时间3月27日晚21：00正式举行，想要了解有关这款年度旗舰的更多信息，请大家届时关注中关村在线的现场直播和新闻报道。