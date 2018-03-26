新浪手机> 新机曝光 > 正文

华为畅享8发布会确认 3月29号/千元双摄

华为畅享8发布会确认 3月29号/千元双摄
2018年03月26日 07:24 手机中国
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　华为将在明天发布P20系列旗舰的消息在手机圈应该已经人尽皆知，而此前媒体报道称，P20发布会后，华为还将马不停蹄地带来更多新品。现在这条传闻终于得到佐证，一张华为畅享8系列发布会的海报在网络上流出，海报显示其发布会日期就在3月29号，具体地点未知。

华为畅享8系列发布会将至（图源网）华为畅享8系列发布会将至（图源网）

　　从海报看，华为畅享8将和之前一样拥有多个版本，其主打千元双摄的卖点。早在2月份，我们便发现了疑似畅享8新机的入网信息，从当时曝光的入网身份证照看，和海报中的手机如出一辙，因此可以肯定的是之前工信部网站公开的一系列机型便是华为畅享8系列。该机采用全面屏设计，配备后置指纹模块以及横排双摄，拥有金、蓝和粉等多个配色。

疑似华为畅享8入网图疑似华为畅享8入网图

　　工信部信息显示，华为畅享8拥有3GB+32GB和4GB+64GB两个版本，搭载5.99英寸全面屏，分辨率为720P；另外有一款型号为FLA的机型配置更高，猜测为畅享8 Plus，配置包括5.93英寸1080P全面屏、前后双摄、八核2.36GHz处理器和4GB+64GB/128GB内存等。此外，认证信息中还显示有一款代号为ATU的低端机型，该机配备八核1.4GHz处理器，辅以3GB+32GB内存组合，搭载5.7英寸720P屏幕，后置1300万像素双摄，尚不清楚是否归属于畅享8系列。

华为双摄全面屏
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有