华为畅享8发布会确认 3月29号/千元双摄

华为将在明天发布P20系列旗舰的消息在手机圈应该已经人尽皆知，而此前媒体报道称，P20发布会后，华为还将马不停蹄地带来更多新品。现在这条传闻终于得到佐证，一张华为畅享8系列发布会的海报在网络上流出，海报显示其发布会日期就在3月29号，具体地点未知。

华为畅享8系列发布会将至（图源网）

从海报看，华为畅享8将和之前一样拥有多个版本，其主打千元双摄的卖点。早在2月份，我们便发现了疑似畅享8新机的入网信息，从当时曝光的入网身份证照看，和海报中的手机如出一辙，因此可以肯定的是之前工信部网站公开的一系列机型便是华为畅享8系列。该机采用全面屏设计，配备后置指纹模块以及横排双摄，拥有金、蓝和粉等多个配色。

疑似华为畅享8入网图

工信部信息显示，华为畅享8拥有3GB+32GB和4GB+64GB两个版本，搭载5.99英寸全面屏，分辨率为720P；另外有一款型号为FLA的机型配置更高，猜测为畅享8 Plus，配置包括5.93英寸1080P全面屏、前后双摄、八核2.36GHz处理器和4GB+64GB/128GB内存等。此外，认证信息中还显示有一款代号为ATU的低端机型，该机配备八核1.4GHz处理器，辅以3GB+32GB内存组合，搭载5.7英寸720P屏幕，后置1300万像素双摄，尚不清楚是否归属于畅享8系列。