华为P20前瞻：三摄到底能拍些啥不一样的东西?

本文来自太平洋电脑网

北京时间3月27日21点，华为将在巴黎召开新旗舰P20/P20 Pro的发布会，这次的新旗舰又会给我们带来什么样的惊喜呢。

对于产品本身来说，其外形和主要的配置细节都被曝光很彻底了，主要是等待余承东揭晓拍照新内功和最终的发售价格。那么现在我来盘点一下这款未来机皇的主要亮点，又会有什么疑惑要真正等到27号才能揭晓呢。

网传华为P20渲染图

三颗摄像头？！

如上图的曝光模具所示，华为P20 Plus将会采用后置三摄的设计，三颗摄像头呈坚形排列，闪光灯位于上面两颗摄像头之间。

而在华为P20系列机型发布预热的视频中似乎更证实了这一点，可以看到“SEE MOOORE WITH AI”宣传标语中的“MORE”多了两个字母“O”，这似乎暗示华为P20系列新机将会配备三摄。

更劲爆的是日前外媒winfuture主编RolandQuandt称这三颗摄像头中的主摄像头的像素将达到4000万，第二颗摄像头支持5倍混合变焦，像素为800万，第三颗摄像头则是2000万像素黑白摄像头。

要知道，目前市场上三摄还是尚属首例，而4000万的像素镜头更是前所未见。

内存扩展卡槽终结？！

外媒WinFuture带来的消息是，华为P20系列机型将会取消MicroSD内存卡扩展槽的设计。在这三款机型中，华为P20和P20 Pro将会放弃MicroSD内存卡扩展槽，而改为双Nano SIM卡槽。华为P20和P20 Pro之所以这样做，可能与其采用大内存的设计有关。

据说这次的P20系列会是128G内存起步，如果内存为128GB起步的话，去掉MicroSD内存卡扩展槽也是可以理解的。不然中国用户能不能接受就难说了，毕竟还是有很大一部分人有追剧，摄影或者大大型手游的爱好，会对存储空间的需求很大。

麒麟970到底有多强？

据GSMArena报道，一款型号为EML-AL00华为机型在HTML上的跑分遭到了曝光，后来被证实EML-AL00是华为P20的衍生型号（类似P20 Plus），18.7：9的屏幕纵横比也基本确认了这会是款全面屏机型，此外，该机将搭载麒麟970处理器，运行基于Android 8.0 的EMUI 8系统。

自从确认搭载麒麟970处理器的华为NEO-AL00获得入网许可证之后，这款旗舰级新机的真实身份便备受关注。那么在麒麟970上运行最新的安卓8.0会是什么体验呢，我也很期待哦。

又有土豪专用保时捷版？

经常在华为新机发布前准确披露各种消息的网友@ichangezone则在介绍汇顶科技的屏下指纹解锁技术的时候，特别配上了一张保时捷跑车的照片，似乎暗示华为P系列也会增添保时捷版本。

而在此前，@ichangezone曾经在微博上表示：“P20系列能突破6000售价吗？稳如mate系列均衡+更好的拍摄+时尚潮流的元素+精致的做工+256rom？”由此看来，如果华为P20系列确有保时捷版本推出的话，那么售价方面突破六千元大关是轻而易举的。

3月27日，PConline将全程直播华为P20系列新品发布会，敬请关注啦！