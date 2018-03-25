美国队长即将下岗 下任超级英雄IP谁接棒？

《复仇者联盟3：无限战争》即将在2018年正式与影迷见面，不得不说漫威这些年塑造的庞大电影背景体系确实令人震惊，在不断完善漫威宇宙观的同时，也面临着诸多问题，例如金刚狼以及X战警系列电影，在休·杰克曼不在出演金刚狼这个角色后，就很难再选出类似演员支撑续集电影的制作了，而目前复仇者联盟同样也面临着同样的问题。

美队要下岗了？

日前，美国队长的扮演者克里斯·埃文斯，在接受《纽约时报》的采访时透露，在结束《复联3、4》的拍摄后，他就要脱下美国队长的制服了。

多名漫威“超级英雄”合约到期

包括克里斯·埃文斯在内的很多漫威演员的合约都即将告终，这也让他们在《复仇者联盟3、4》中的结局变得难以猜测，到底他们会以何种方式落幕，是继续续约将银幕超级英雄的形象维持下去，还是向X战警最后一幕一样，将薪火传递给新生代演员？最终的答案要等到2019年5月上映的《复仇者联盟4》才能揭晓了。

小罗伯特唐尼扮演钢铁侠已达十年，如此深入人心的角色，谁来替代？

不过，如果让腹黑的笔者进行预测的话，复联中的世界观极有可能向着X战警的“末世”背景靠拢， 超级英雄全军覆没，人类命运难以揣测，突然从哪个地缝里冒出来个新的英雄，打开宇宙次元之门，最后死侍拯救世界？多个漫威宇宙实现互通，从剧情以及漫威漫画的宇宙观布局来说，是很方便的。