新浪手机> 新机曝光 > 正文

美国队长即将下岗 下任超级英雄IP谁接棒？

美国队长即将下岗 下任超级英雄IP谁接棒？
2018年03月25日 09:05 中关村在线
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　《复仇者联盟3：无限战争》即将在2018年正式与影迷见面，不得不说漫威这些年塑造的庞大电影背景体系确实令人震惊，在不断完善漫威宇宙观的同时，也面临着诸多问题，例如金刚狼以及X战警系列电影，在休·杰克曼不在出演金刚狼这个角色后，就很难再选出类似演员支撑续集电影的制作了，而目前复仇者联盟同样也面临着同样的问题。

美队要下岗了？美队要下岗了？

　　日前，美国队长的扮演者克里斯·埃文斯，在接受《纽约时报》的采访时透露，在结束《复联3、4》的拍摄后，他就要脱下美国队长的制服了。

多名漫威“超级英雄”合约到期多名漫威“超级英雄”合约到期

　　包括克里斯·埃文斯在内的很多漫威演员的合约都即将告终，这也让他们在《复仇者联盟3、4》中的结局变得难以猜测，到底他们会以何种方式落幕，是继续续约将银幕超级英雄的形象维持下去，还是向X战警最后一幕一样，将薪火传递给新生代演员？最终的答案要等到2019年5月上映的《复仇者联盟4》才能揭晓了。

小罗伯特唐尼扮演钢铁侠已达十年，如此深入人心的角色，谁来替代？小罗伯特唐尼扮演钢铁侠已达十年，如此深入人心的角色，谁来替代？

　　不过，如果让腹黑的笔者进行预测的话，复联中的世界观极有可能向着X战警的“末世”背景靠拢， 超级英雄全军覆没，人类命运难以揣测，突然从哪个地缝里冒出来个新的英雄，打开宇宙次元之门，最后死侍拯救世界？多个漫威宇宙实现互通，从剧情以及漫威漫画的宇宙观布局来说，是很方便的。

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有