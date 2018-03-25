不堪其负，杭州要把 1/3 的共享单车拉出城外

本文来自爱范儿

现在已经很少看到人抱怨‘找不到共享单车用’了，取而代之的是早有越来越多的人觉得共享单车实在是太太太多了，包括城市管理者。

2017 年 8 月，广州、上海、杭州、深圳等全国多个城市就已经叫停了共享单车的投放，向工厂里正制造中的新车‘关闭了城门’。而现在杭州又做了另一个新决定，但不是允许投放，而是继续‘减负’，把更多的共享单车拉到其他城市去。

据多家媒体报道，杭州市道路运输管理局表示，今年杭州市将对全城的共享单车进行数量上的控制，首先就是逐步减少市场上已投放的单车。

（杭州的共享单车‘坟墓’，图自：Wired）

杭州交通研究中心曾在去年底根据市区道路容量及单车使用率等因素进行研究，并在今年 3 月发布了《杭州市互联网租赁自行车发展研究报告（最终稿）》（下称报告）。报告中的数据显示，杭州所适宜的共享单车投放量在 32-46 万辆之间。

然而，目前杭州市内现存的单车数量高达 77 万辆，而且这还是经过几个月减量之后的努力成果。按照这个数量差距，杭州今年至少要减掉 2、30 万的车，才能达到比较适宜的标准。

据界面新闻报道，交通管理局的工作人员表示会先减掉 1/3 的量：

从目前监控的数字看，这些车的周转率和使用率都太低了，减完三分之一后我们还要通过大数据进行分析，再考虑下一步的动作，是继续减还是可以增加车辆进杭。

工作人员所提到的‘大数据’，主要指‘互联网租赁自行车监管平台’与上文中的报告。监管平台实时监控车辆位置和使用情况，报告明确人们出行需求、早晚高峰结构、道路容量等硬性指标，通过两者数量对比来做出下一步增减车辆的选择。

爱范儿此前也曾报道过多次，城市里来不及维修的单车还有很多，路边也已堆积成山无处可放。但与此同时，厂商却还在继续生产新车并大力投放。

但这种现象不会持续太久，各地城市管理局也必将有所行动。暂停投放只是第一步，相信接下来进行减量、搬运至其他城市的举措不会只有杭州市一市发力。

你希望你的城市也对共享单车进行减量吗？