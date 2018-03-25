Switch卖得最好的十款独立游戏你玩过几个？

你放心，这份榜单并没有尽人皆知的萨尔达、马里奥、异度之刃。今天我们要说的是Switch上卖的最火的“独立游戏”。可能有些人不明白了，啥叫“独立游戏”啊？——通常由个体或小团队制作，没有游戏发行商提供资金的游戏就叫做独立游戏。

Switch上卖得最好的十款独立游戏你玩过几个？

为什么Switch上会有这么多独立游戏？究其本质还是因为任天堂独占游戏太少。为了消除玩家们对于任天堂Switch后期游戏阵容乏力的指摘，在NS推出前后，任天堂一直都在强调自己对独立游戏的支持。

通常情况下，主机绝对不是独立制作人发行游戏的第一选择，他们往往会选择阻碍更小的 iOS 和 Steam。但自从 Xbox Live 和 PSN 做出重大策略调整帮助开发者简化发行过程、获得更多曝光率后，独立厂商便有了更多机会。他们比以往更容易获得推荐，有时候无需付出推广费，就能入选厂商在E3上展示的合集；而任天堂是最近一个加入这波潮流的公司。

在去年3月份的开发者大会GDC 17上，任天堂举办了名为 “Nindies”的特殊活动，展示自己对独立社区的支持。

Switch上的独立游戏不像Steam上那样几乎每天都有100个上架；在任天堂商店，你可能一整年也不会看到100款独立游戏上线。并不是说开发者对于Switch的热情不如Steam，而是任天堂有意为之，故意控制上架任天堂商店的游戏数量——商店里更少的游戏数目也代表其中的每一款都是“精挑细选”，质量有保证。

Switch e-shop游戏以质取胜

这不但维持了新鲜感、让玩家在每上架一款游戏时感到特别兴奋，也相当于把单独的游戏推到了聚光灯下。于是就不难理解为什么在 Switch 上架的游戏开发者感到自己得到了“皇室般的待遇”。

在2018年春季独立游戏直面会上，任天堂公布了自 Switch 发售以来销量Top10的独立游戏名单。 让我们一起来看看这些“小众”的优质游戏，你玩儿过几款？

《蔚蓝》

《蔚蓝》

《蔚蓝》进入这份榜单似乎一点儿也不例外。外媒IGN称赞它是一款意料之外的杰作，是继《超级食肉男孩》之后最棒、最难的2D平台动作游戏之一。游戏关卡的解法充满挑战性，通关之后则让人充满成就感。关卡中隐藏着许多秘密和收集品，其中一些物品的获得方式极度考验你的操作水平。游戏通关后的可玩内容非常丰富，足以让你沉迷数十小时。不过《蔚蓝》最优秀的地方是它将一流的玩法设计和真挚的故事、动听的音乐完美融合在一起，成就了一款十分感人的游戏——即便你没有在闯关，你也能感受它的美好。

《星露谷物语》

《星露谷物语》

如果你喜欢牧场物语，那么你对《星露谷物语》一定再熟悉不过了。从我第一次种上防风草的时候，我就知道我的100小时已经消失了。每次收获农作物喜悦是砍怪无法带来的，每天种种地、钓钓鱼，采点野花送给心上人，这种舒适惬意的生活是我所向往的，加之以非常舒缓动听的BGM和精美的画面，真的让人越玩越沉迷。总之你喜欢牧场物语，一定要试试这款优秀的独立游戏，他绝对不会让你失望。

《挺进地牢》

《挺进地牢》

Switch平台不可多得的小品级游戏，在其他平台，像是《挺进地牢》这样的Roguelike射击游戏还有很多，除了名声最响亮的《以撒的结合》以外，不久之前还有一部《废土之王》。虽然相比之下这两部的相似程度可能还更高一些，但毫无疑问，它们显然都在很大程度上受到了，《以撒的结合》的影响。至于游戏好不好玩，其实看的就看开发者的基本功了。

《Fast RMX》

《Fast RMX》

作为Switch画质最好的赛车游戏，而且还是独立游戏，这款游戏上榜也是必然了。《FAST RMX》跟近年的赛车游戏一样支持本地多人分屏模式，最多支持4人同屏。而在线模式最高支持8人同阵对局，游戏的画面也将有1080P和60FPS。赛车游戏不稀奇，但是能够4人同屏分享游戏，恐怕只有Switch能做到了吧。

《煮糊了 特别版》

《煮糊了 特别版》

为了让女票入坑，这也是我在Switch上购买的第一款独立游戏。总的来说，《煮糊了》是一款适合与基友（尤其是女友）一起合作的休闲游戏，虽然没有网上联机的功能，却依然掩盖不了优秀的游戏性，如果你和你的朋友们在家聚会却没有什么好玩的活动的话，就把这款游戏拿出来，和你的朋友一起玩吧。另外，这款游戏被称为《分手厨房》，如果你可以忍受另一半的“低智商”，请果断入手这款游戏。

《铲子骑士 无主珍宝》

《铲子骑士 无主珍宝》

《铲子骑士》本身的素质非常优秀，全面复古的8位机调调，从画面、音乐、关卡设计等角度都体现了对8位机时代的横版过关游戏的致敬。这个游戏刚发售的时候就是好评如潮，根本找不到缺点。如果你是一个红白机时代过来的老玩家，铲子骑士你一定不能错过。

《蒸汽世界 开采2》

《蒸汽世界 开采2》

《蒸汽世界：挖掘2》跟前作相比，最大的不同就是本作增添的动作解谜要素，多样的装备道具让主角可以在复杂多样的地形上移动，这也让迷宫地图的设计与玩法上有了很大的空间。总的来说《蒸汽世界：挖掘2》的整体素质非常高，不仅保留了前作优秀的挖掘玩法，而且还增添了更多的动作与解谜内容。让玩家享受休闲的挖掘时光的同时，也能尝试挑战迷宫带来的惊险与刺激。如果你喜欢“挖挖挖”，那就果断试试吧。

《高尔夫物语》

《高尔夫物语》

反正我是花了两天时间肝通了高尔夫物语，本来以为剧情模式也就五六小时就结束了，可实际打下来全任务做完基本要20小时。这款可爱的RPG游戏将自己伪装成了高尔夫游戏，如果你喜欢看笑话，喜欢RPG，喜欢像素风，喜欢高尔夫，那高尔夫物语确实很适合你。

《NBA游乐场》

《NBA游乐场》

《神巫女-KAMIKO-》

《神巫女-KAMIKO-》

最后这两款游戏，我都没有接触过，不过看相关介绍，前者 《NBA游乐场》是一款追求幽默和爽快感的篮球游戏，Q版的街头篮球会给你来带特别的篮球玩法。《神巫女-KAMIKO-》作为一款只卖500日元的Switch小品级游戏，像素画风的场景和音乐很小清新，游戏一共4关，以解密为主的小游戏，难度不大。作为Switch上最便宜的小游戏，进入榜单也不算意外。

以上就是任天堂官方给出的Top10独立游戏排行榜，如果肝腻了萨尔达、马里奥；手握Switch却不知道玩儿什么的话，可以考虑入手榜单中的几款游戏消遣一下，说不定会有意想不到的惊喜发生哦~