苹果教育专场发布会就在眼前 哪些新品可以期待？

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不久前，苹果突然宣布了将于3月27日在芝加哥发布主要面向教育市场的新产品。虽然没有更多消息透露，但具体会有哪些新产品在当天出现，我们可以从市场上的众多传闻中窥得一些端倪。

廉价版iPad进军课堂

苹果一直力推iPad走进课堂，所以在3月27日我们见到新的入门款iPad可能性非常大。苹果面对教育市场的新iPad可能会取消许多高端iPad Pro上的功能，但是为同学们推出外联键盘的周边。另外，iPad mini自从2015年后也没有更新，小屏幕在课堂上使用起来更方便，希望苹果还没有忘了它的存在。

教育App开发套件ClassKit

ClassKit架构已经在iOS 11.3 beta版中存在，它将给开发者开发教育类App提供方便，其中包括了能让老师通过iPad向学生分发考卷，学生作答完成直接返回给老师等新特性。既然是教育项目，相信在这个场合推出ClassKit很合适。

MacBook Air回归对标Chromebook？

Chormebook在教育市场顺风顺水，不知道苹果看了会不会眼红。关于是否会有新MacBook和MacBook Air市场上争议颇多。凯基证券分析师郭明錤曾表示苹果将会发布一款廉价版的MacBook Air，没有硬件更新，而屏幕更是会降到1440×900分辨率。但外媒Digitimes则表示新的13英寸MacBook还是用和MacBook Pro一样的Retina屏幕。双方说的可能是同一样苹果新产品，虽然大家都很期待MacBook Air的更新，但它出现在教育大会上的可能性并不高。

把Apple Pencil放进铅笔盒

现在的苹果触控笔Apple Pencil显然不能归类到教育产品，因为它只能配套iPad Pro使用，而且售价788元，实在太贵了。但此次芝加哥的新品发布会邀请函很像是用Apple Pencil手绘而成，如果有廉价版的iPad能够推出，那配套发布一款更适合学生折腾的平价版Apple Pencil就顺理成章了。

iBooks教材应用大更新

苹果上一次开教育专场发布会是2012年，当时他们推出了iBooks 2和让编写教科书更方便的iBooks Author两款App。时隔6年，给这两款应用来个大更新似乎很有必要。而来自彭博社的报道也进一步印证了苹果正在重新设计iBooks的消息。

等了很久的AirPower和iOS 11.3

虽然AirPower无线充电板和iOS 11.3和教育市场似乎没有太大关系，但它们都计划在今年上半年发布，而iOS 11.3 beta版也已近测试了几周。等到6月的WWDC似乎太晚了，现在就有一个现成的发布窗口可以利用，苹果顺手在芝加哥拿出AirPower无线充电板和iOS 11.3正式版也不会让我们感到惊讶。

会不会有One More Thing？

苹果还有另外一些一直处在舆论漩涡中的产品，比如AirPods 2、iPhone SE 2，不过一场面对教育领域的新品发布会应该承载不了这么多的无关产品，如果想要更多新品，还是安心等待6月4日开幕的WWDC吧。