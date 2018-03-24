分析师称苹果正研发可折叠iPhone 预计2020年亮相

据Phone Arena报道，美国银行分析师Merrill Lynch表示，苹果正在研发可折叠iPhone，苹果公司可能计划会在2020年进行大规模量产。

分析师称，可折叠智能手机将成为行业的下一个突破口，不过迄今为止我们见到的可折叠设备都是原型机，像三星、联想等公司都曾展示过可折叠设备，其中三星一直致力于研发可折叠的AMOLED显示屏。

但是可折叠智能手机面临的障碍是不仅屏幕需要折叠，电池等其它组件同样也有技术要求。

此前有消息称苹果正在自主研发MicroLED显示屏，未来该技术将应用在自家智能手表上。Phone Arena表示，如果苹果自研MicroLED显示屏，那么它极有可能会应用在可折叠iPhone上。

另外，今年苹果有望推出三款iPhone X，其中一款是廉价版iPhone X，其采用的是LCD显示屏，同样配备Face ID功能，其价格比现有iPhone X更加亲民。