将技术授权出去，这条路能让 GoPro 走出困境吗？

作为运动相机的开拓者，GoPro 曾今拥有过的令人艳羡的成绩。但从 2014 年 6 月份宣布上市至今，三年多的时间里，它的发展轨迹并没有像人们预期中的一路走高，而是表现的越来越糟糕。

截至发稿日期（3 月 23 日），GoPro 的股价水平只有 4.78 美金，较之前一个交易日，继续呈‘跌跌不休’的状态，这也导致公司的总市值缩水为 6.99 亿美金。

事实上，GoPro 遭遇困境已经不是一天两天的事情了。而为了让公司得以渡过难关，2018 年 1 月份，CES 2018 开始前夕，其证实了至少将裁员 250 人的消息。而在这些被裁掉的员工中，大多数来自于 Karma 无人机部门。

图片来自视觉中国

换句话说，一旦完全 250 人的裁员目标，也就意味着 Karma 无人机部分也基本就被解散了。而按照当时官方给出的说法，完成以上那次裁员，同时将库存全部清理完毕之后，GoPro 将退出无人机市场。

可以肯定的是，人力资源的减少将进一步降低其成本支出，对于业绩并不理想的 GoPro 而言，裁员或许是无奈之举，但这样的做法无疑是目前为止见效速度最快的一种方式。

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如何让 GoPro 顺利走出眼前的困难期？前边讲到的‘裁员’只是其中的一种手段，不过想要单纯依靠这样类似于‘节流’的方式，显然很难让 GoPro 成功回归到正常的发展轨道上。

于是，最近 GoPro 又出台了新的措施，来达到‘开源’的目的。援引 The Verge 的相关报道，GoPro 宣布与 Jabil 签订了长期‘授权’合作的协议。自该协议生效之日起，Jabil 将获得 GoPro 的某些设计和知识产权的使用权。

但有一个细节需要注意的是，目前 Jabil 使用 GoPro 相关技术所设计的产品，并不会打上 GoPro 的标志。也就是说，这次 GoPro 将技术与品牌进行了拆分，而为其赚取利润的只是技术部分。

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在 The Verge 的报道中也提到，虽然未来 Jabil 运用 GoPro 相关技术制造的产品会覆盖包括智能家居、军队、安保等多个领域，但不会与 GoPro 自己生产的设备产生竞争关系。

换句话说，虽然 GoPro 将技术和专利授权给了 Jabil，但在未来产品方面，依旧掌握着主动权，不会出现‘自己的产品被自己的技术所打败’的情况。

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当然，从 Jabil 的角度出发，即便是 GoPro 在协议中做了这样的约束，但后者能够涉及到的领域也是有限的，而 GoPro 所提供的技术，Jabil 依旧能够在其它许多行业中进行应用，这笔买卖还是很划算的。

总结来看，与 Jabil 签订‘授权’合作协议，对于身处困境的 GoPro 而言，相当于增加了一个新的盈利点。而且正如前边我们讲到的那样，由于协议中做了一些约束，也保证了 GoPro 本身不会有任何损失。

可以想象的是，如果这样的模式在后期被验证是可行的，那么不排除 GoPro 会将其更多的技术或者专利进行授权，从而脱离产品硬件本身，来赚取利润。