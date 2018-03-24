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听起来很专业的可变光圈，能否让三星S9拍照获质变？

听起来很专业的可变光圈，能否让三星S9拍照获质变？
2018年03月24日 08:17 新浪综合
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　　本文来自爱范儿

　　在智能手机的拍照水平愈发提升的今天，使用手机拍照已经是信手拈来的日常操作，而拥有一部旗舰手机——尤其它还处于智能手机拍照第一梯队的情况下，更是会让拍照变得非常舒服自在。

　　如今各大手机厂商都在更好的拍照体验上不遗余力，只是当“像素越高拍出来的照片越好”这个宣传概念逐渐被越来越多的用户识破后，光圈大小、传感器体积等专业信息也成了现在购机的重要考量指标。

　　从近几代三星 Galaxy S 系列的拍照表现来看，其素质之优秀也是有目共睹的。无论是元器件用料还是算法优化上，其它同期品牌旗舰机型能够有一项分庭抗礼都是屈指可数，更不要说全面超越了。

　　为了坐稳头把交椅，三星也从未停下脚步，几代 Galaxy S 手机也一直在挑战手机光圈的极限：S6 上我们看到了 f/1.9 光圈，到了 S7 上变成 f/1.8，S8 上为 f/1.7，到了 S9 进一步发展到 f/1.5。

　　虽然单从外观上说，今年的三星 Galaxy S9 系列和去年的 S8 并没有什么大变化，但拍照依旧是本次最大的升级。Galaxy S9 和 S9+ 两款手机的 1200 万像素主摄像头均配备了可变光圈结构，其中 f/1.5 适用于弱光环境，f/2.4 则适用于强光环境，两个档位自动切换，以便更好地对应不同场景下的拍照需求。

（图片来源：DIGITAL process）（图片来源：DIGITAL process）

　　大光圈的优势自然不必说，光圈越大，同等曝光时长情况下不仅快门速度更快，还能够获得一定的浅景深以突显主体；另一方面，手机大光圈的价值更多是为了提升暗光条件下的亮度和出片率，对于手机样张尤其是暗光场景来说，如果连人脸都看不清的照片，就算噪点控制得再好，意义也不大。所以大部分人现在在评价手机暗光场景样张时，往往都会认为“拍得清不如拍得亮”。

　　但在光线条件非常好的情况下，如果想要整张照片都非常清晰，小光圈反而是更好的选择。所以本次三星也选择引入了一个小光圈来应对日间场景的拍摄，也是对大光圈的一个互补。

　　从 JerryRigEverything 和 iFixit 的拆解报告中，我们可以很清晰地观察到本次三星 Galaxy S9 系列可变光圈的内部结构，它的后置 1200 万像素主摄像头使用的是 C 型环状双叶片结构，通过独立模块来驱动孔径大小的改变。但因为装配在摄像头中的叶片数量较少，这也大大降低了光圈的变化自由度。

　　从原理上来说，镜头中可调整的叶片越多，能够实现的光圈孔径大小也有更多的选择，结构上也要更为复杂，反之亦然。所以在双叶片结构下，三星 Galaxy S9 只能在 f/1.5 和 f/2.4 光圈这两个固定档位进行切换，并非在一段光圈值范围内实现自由变化。

　　严格意义上来说，三星 Galaxy S9 系列并非是第一款使用可变光圈的手机产品。在去年的三星 W2018 中，我们便已经看到了三星在可变光圈上所做的尝试；追溯到更早一点，诺基亚时代的 N86 也曾配备过三档可变的光圈。

　　但和日渐普及的双摄像头相比，可变光圈在主流品牌上的使用案例非常少，这可能依旧和手机内部紧缺的空间有关。出于节约内部空间的考虑，常规智能手机更倾向于采用定焦定光圈，所以光圈和焦距都是固定的；就算是选择了可变光圈的三星，双叶片结构也同样没有做得十分激进，相对在体积和厚度上也变得更容易控制。

　　此外，一些手机产品为了解决光圈不足的问题，也催生出类似“电子光圈”这种依靠多帧合成的方式，来实现小光圈长曝光的拍摄效果。但软件模拟自然有不足的地方，像景深这种效果就无法很好模拟出来。

　　从用户层面来说，用户并不在意新功能是如何实现的，而更在意功能表现是否令人满意，所以，能够满足一些小众玩家的需求固然是锦上添花，但是否有更广泛的应用价值，这还需要从实用性角度来看。

　　以近两年最受追捧的双摄结构摄像头来说，虽然这同样需要对手机的内外部结构进行一次重新调整，但我们还是看到有越来越多的手机先后用上了双摄像头。这显然不是因为“摄像头越多看起来就越厉害”，而是双摄像头确实衍生出很多大众喜爱的新玩法。

　　我们现在能够看到的，就有包括图像增强、黑白组合、AR 游戏等基于双摄衍生出来的新特性，但要说应用最广泛的估计还是背景虚化了。经过这一两年的发展，如今用手机拍虚化照片已经变得十分轻松，而且带来的用户体验并不差。

　　尤其是在人像拍摄上，基于双摄虚化的人像样张相比以前有了飞跃式的提升，消费者可以很轻松的拍出“媲美单反效果”的浅景深效果，在拍摄的题材上也多了一项可选玩法，这种满足感和成就感，是以往靠单颗摄像头所无法实现的。

　　另外在去年的 OPPO R11s 上，我们也看到了名为“根据光线不同，智能切换不同规格摄像头”的用法，和现在三星 Galaxy S9 可变光圈所追求的目的十分相似。OPPO 的做法是在白天选用 1600 万像素的摄像头，暗光环境则会切换使用另一颗 2000 万像素的摄像头，依赖“像素合成”这种类似多帧合成的技术重新生成一张新的照片，带来更好的成像效果。

　　但可变光圈能够带来类似双摄的玩法质变吗？估计还谈不上。从爱范儿（微信号：ifanr）为三星 Galaxy S9 拍摄的样张情况看，暗光环境下 f/1.5 的大光圈已经可以保证足够稳定的成像表现，所以我们一般不会去选用更容易拍糊的 f/2.4 这一档。而在光线条件足够好的场景下，三星 Galaxy S9 则会自动切换为 f/2.4 的光圈进行拍摄，以保证足够的锐度。

　　但对比日间样张看，这两档光圈值的小图观感基本可以忽略不计，只有放大对比才能看出对景深范围的影响，可如果追求的是更好的虚化效果，在 S9+ 上完全可以直接使用双摄模式进行拍摄。

　　这种变化不大的情况很难不让人产生一种观点，即在手机传感器体积过小的情况下，比起花大精力解决结构问题，倒不如将成本用在算法上：比如色彩表现，比如白平衡准确度，比如 HDR 成像品质等，用户应该会更关注这些方面的进步。哪怕是只依靠 f/1.5 这一档光圈值进行拍摄，我相信也不会让三星 Galaxy S9 的成像表现就此退步。

　　但对于注重手机摄影的用户而言，专业模式下灵活选择两档光圈值，的确可以在一些特殊场景中拍得更好。比如在微距题材中，如果当时场景光线足够好，换用小光圈可以让食物等这些主题更清晰，又或者是配合三脚架用小光圈去拍摄一些长曝光的车流夜景。

　　至于对大部分用户来说，三星 Galaxy S9 的可变光圈在普通模式下则是全自动切换的，这种既不需要牺牲其它体验作为代价，多加一档光圈又可以带来一些进步，何乐而不为呢？

　　最重要的是，本次三星 Galaxy S9 的可变光圈是靠物理层面实现的，这种结构上的精密变化或许比单纯的样张提升来得更有意义。它让我们看到了消费级手机产品进一步接近微单相机性能的可能性，相信也会对以后的手机摄像带来一点新的启示和想法。

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