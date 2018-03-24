本周国产手机相约齐来打卡 但精彩远不止这些

一年之计在于春，本周是3月的第四周，对于手机行业来说热闹非凡，几乎每天都有新手机发布的节奏，甚至一天还有两场重磅发布会的情况出现。其中，OPPO发布了超视野全面屏R15，vivo发布了屏幕指纹新机X21，魅蓝带来了全新青年良品E3，联想也带来了首款区块链手机S5。当然，本周亮相的手机不止如此，想了解更多的手机行业发生哪些事，来看看本周头条。

超视野全面屏OPPO R15发布 售价2999元

3月19日上午，OPPO在北京召开了其旗下新品手机OPPO R15/R15梦镜版的新品媒体沟通会。此次发布了包括OPPO R15及OPPO R15梦镜版在内的两款新品手机，并在外观设计和拍照方面有了非常高的提升。其中OPPO R15售价为2999元，OPPO R15梦镜版梦境红3299元，OPPO R15梦镜版陶瓷黑售价3499元，并将于4月1日正式开售。

超视野全面屏OPPO R15发布

在过去的一年当中，OPPO在销量上取得了不俗的成绩， 并成功跃于全球第四的智能手机厂商。与此同时，OPPO已经成功进军了日本和欧洲手机市场。

从此次媒体沟通会可知，今天发布的OPPO R15首先在配色方面有了非常大的突破，正如其主题“渐变·见变”一样。此次的配色为美国工业设计界的巨星、色彩大师Karim Rashid联合研发渐变配色，其中星空紫的独特设计，或许会成为今年新的一轮流行趋势。

与美国工业设计界的巨星Karim Rashid联合研发渐变配色

OPPO R15星空紫配色

在机身设计方面，OPPO R15采用了双面玻璃的设计，并搭载全新升级的6.28英寸的19：9的超视野全面屏，屏占比更是达到了惊人的90%。而且，此次OPPO还针对此次的超视野全面屏进行了深度的优化，在使用时更利于使用操作。同时，全屏多任务的加入，也为用户带来了不少的方便。

OPPO R15采用了6.28英寸19：9超视野全面屏

而在摄像头方面，同样升级颇为令人瞩目。前置摄像头新加入了可采用人脸296个人脸特征，并将智能场景匹配升级至2.0。3-HDR硬件实时分级曝光，能够更准确的将现实色彩进行还原。除了前置摄像头上的更多玩法之外，在后置摄像头上，OPPO R15同样没有令人失望。其搭载了SONY新一代旗舰影像传感器IMX519，在画质上有了全面的提升，同时增加了更多的相机玩法。

OPPO R15前置摄像头全新升级

3-HDR硬件实时分级曝光

接下来说说OPPO R15此次在系统上的变化。其搭载了全新的ColorOS 5.0，从而使手机变得更加智能，对于颜值控的用户来说，还可以针对不同机身颜色增加不同定制UI。处理器方面，OPPO R15采用了Helio P60处理器，并辅以6GB+128GB内存组合，同时采用了3450mAh容量的电池，以及OPPO独家的VOOC闪充功能。

OPPO R15搭载了全新的ColorOS 5.0

对于近期非常火爆的手机游戏来说，OPPO也与腾讯游戏进行了联合的创新实验，优化了王者荣耀的同时，还对吃鸡游戏“刺激战场”进行深度优化，同时还包括了关于QQ飞车和穿越火线等手游的优化升级。

OPPO与腾讯游戏联合创新实验室

除了OPPO R15，沟通会上还发布了OPPO R15梦镜版，外观设计上，19道加工工序，3D玻璃机身，并有梦镜红和陶瓷黑色可供选择。

OPPO R15梦镜版

在配置方面，OPPO R15梦镜版搭载了高通骁龙660移动平台，并辅以6GB+128GB的内存组合，以及智选双摄，3400mAh容量的电池，与OPPO R15一样，采用了VOOC闪充功能，性能上可谓可圈可点。

OPPO R15梦镜版售价

OPPO R15售价

售价方面，OPPO R15售价为2999元；OPPO R15梦镜版梦镜红为3299元，OPPO R15梦镜版陶瓷黑售价3499元。这两款机型将于4月1日开启售卖，有兴趣的用户届时可前往选购。

vivo正式发布X21 3198元起步满身黑科技

3月19日晚19：30，vivo在乌镇举行新品发布会，正式推出屏幕指纹旗舰——vivo X21和vivo X21屏幕指纹版。该机采用了6.28英寸19：9的Super Amoled全面屏，屏幕内置新一代指纹识别技术，配备高通骁龙多核神经网络加速芯片和AI智慧引擎，标配6GB运存+128GB超大内存，Deep Field 深空音效和Funtouch OS 4.0操作系统，颜色方面共有冰钻黑、极光白和宝石红三种颜色可选，普通版3月24日开售，售价3198元，屏幕指纹版3月28日上市，售价3598元。

X21有三种新配色

vivo X21回归玻璃机身

外观设计方面，vivo X21背面为四曲面3D玻璃，极光微弧设计，使得X21全系列的感官体验重获新生。三大新配色，灵感分别是来自冰岛维克黑沙滩的冰钻黑，来自芬兰圣诞老人村的极光白，以及来自缅甸抹谷的宝石红。

vivo X21的屏占比达到90.3%

X21是全球首款支持P3色域的安卓手机

屏幕方面，vivo X21采用6.28英寸19：9的Super Amoled全面屏，左右边框仅1.66mm，上边框1.79mm 下边框5mm，U型槽同样非常窄小，90.3%屏占比。vivo X21拥有2280*1080的分辨率，显示效果非常清晰，色彩更加艳丽，同时，X21还是全球首款支持P3色域的安卓手机，sRGB色域高达99.9%。

相比上一代屏幕指纹，本次在X21上的屏幕指纹体验更好

vivo X21屏幕指纹官方专用膜

在大家最关注的屏幕指纹方面，vivo X21屏幕指纹版新升级了屏幕指纹方案，相比上一代屏幕指纹，X21屏幕指纹版的屏幕指纹位置略有上移，解锁体验更好，并且提供三款解锁动画，同时，vivo X21屏幕指纹版还使用了屏幕指纹专用膜，材质十分特殊，全球屈指可数，同时，安全性达到了支付级标准。

vivo X21还将配备Face Wake面部识别

除了屏幕指纹解锁方式外，vivo X21还支持Face Wake面部识别，经过升级后的Face Wake带有3D景深新识别，可以自动监测人脸1024个特征维度，并进行高精度智能匹配。

vivo X21搭载高通骁龙660AIE芯片

配置方面，vivo X21也是做到了极致，搭载高通骁龙多核神经网络加速芯片660AIE，可以利用多核心硬件资源整合的复杂运算，在配合6GB+128GB的超大内存，能够提供强大的人工智能运算能力，并可以同时处理更多的AI任务。

vivo X21搭载多核神经网络计算AI

vivo X21新增AI游戏引擎专为竞技模式打造

在发布会上，vivo还重点强调了AI智慧引擎和AI游戏引擎，AI智慧引擎可以大幅提升用户习惯的学习预测能力，能比较准确的预测到你下一步准备开启的应用，而AI游戏引擎则可以识别到你常玩的游戏，让他们后台优先常驻，快速开启；同时，AI还会把常玩游戏的后台关闭级别放至最低，基本避免了切出来做别的事情就需要重启游戏的麻烦。

vivo X21增加AI人像光效

拍照方面，vivo X21搭载2x1200万像素（2400万感光单元）的传感器，全像素双核极速对焦。采用单反使用的全像素双核对焦技术，具有感光面积大，对焦速度快，超高像素拍照等特性，每个像素独立对焦，能够采集景深信息。

结合人工智能技术，智能匹配更加适合用户肤色的美颜方案

这一次，vivo X21还带来了AI逆光拍照和AI美颜，AI逆光拍照和AI美颜能够克服逆光下自拍人脸黑、背景过亮的问题，同时根据全新改进的双核像素传感器改进美颜效果，是vivo对更好的自拍效果的再次升级。同时结合人工智能技术，可以根据用户的性别、肤质、肤色和场景光线，智能匹配美颜方案，综合给出更合适的美颜建议。

vivo X21还增加了AI人像光效，可以针对人像主体进行单独的补光，并加入了AR萌拍等功能，让相机更具可玩性。

vivo X21搭载全新的Funtouch OS 4.0操作系统

系统方面，vivo X21搭载的操作系统为全新的Funtouch OS 4.0，基于安卓8.0提供全新的视觉、智慧桌面、全面屏导航手势2.0。

vivo带来了首款自主品牌音效“Deep Field深空音效”

最后在音乐方面，vivo还给我们带来了惊喜，vivo X21首次推出了首款自主品牌音效“Deep Field深空音效”，由vivo音频算法和一流声学团队打造，有全景环绕、超重低音、清澈人声三大特色音效和六种环境音效，标配AK4376A音效芯片。

vivo X21定价3198元，屏幕指纹版定价3598元

售价方面，vivo X21定价3198元，vivo X21屏幕指纹版定价3598元。vivo X21今晚接受预约，3月24日发售，屏幕指纹版将于3月28日上市。

华为发布全面屏nova 3e 重新定义自拍

3月20日，华为在长沙湖南国际会展中心举行了以“高颜值 爱自拍”为主题的新品发布会，正式发布了华为首款新一代全面屏手机HUAWEI nova 3e。HUAWEI nova 3e延续了华为nova系列年轻、娱乐、潮流的基因，聚焦时尚ID设计与优质拍照效果，更搭载了前置2400万高清摄像头，像素的升级树立了业界自拍的新标杆。本次发布会上，作为华为nova系列三年的代言人，当红小花旦关晓彤也亲临现场，与粉丝亲密互动，畅谈nova 3e手机的自拍心得。

新一代全面屏，潮流设计彰显与众不同

随着手机屏幕的不断升级，全面屏已成为今年手机的主流配置。得益于精准的用户洞察和强大的研发实力，本次发布的HUAWEI nova 3e是华为首款新一代全面屏手机，搭配5.8英寸的全高清屏幕，赋予用户广阔而清晰的视觉感受。

外观上，基于3D高速钻切双星轨设计以及圆角外形，HUAWEI nova 3e呈现出浑然天成的纤薄质感。同时，19：9的显示比例，既保证了舒适的操控手感，也完美展现了机身的修长之美。色彩上，nova 3e根据年轻人彰显个人潮流品味的需求，提供了克莱因蓝、樱语粉、幻夜黑、铂光金四款炫色。

樱语粉是在诱惑裸粉的基础上加入3D炫彩珠粉，不同于安全裸色的低调，非常彰显个性；幻夜黑则如同夜色笼罩一般，充满神秘色彩，成熟且酷炫；铂光金简约且经典；特别值得一提的是，克莱因蓝版本采用的新一代水光纹炫光膜，纳米级的炫光纹理，经过11层工艺叠加之后，呈现出光线探入海底的神秘感，彰显了克莱因蓝的纯粹深邃。

2400万高清摄像头，以自然美妆重新定义自拍

自拍作为年轻人表现生活态度的一种方式，前置摄像头已成为用户换机的重要考虑因素。HUAWEI nova 3e采用目前业界最高的前置2400万高清摄像头，并且基于用户的调研结果，对前置摄像头进行了多次特殊的调试，确保全面提升景深性能，给年轻人更加广阔的拍照视野，同时高清摄像头可以精准捕获肌肤每一处细微变化，不放过任何一处精彩，为年轻人带来专业级的拍照体验。

年轻人对于自拍的需求还体现在对自然之美的回归。为此，HUAWEI nova 3e对自然美妆算法进行了升级，保持美颜效果在不同场景、不同光线下的一致性，实现更加真实、自然的美妆效果，让肤色更加白皙通透、细节真实，保留皮肤原有品质。此外，增强立体感也是nova 3e的一大自拍“杀手锏”，它将通过3D立体塑颜功能重塑面部轮廓，加深T型区域的光线区分，增强脸颊及鼻翼阴影的效果，打造出完美的立体五官。

对于日常生活中夜晚、室内等暗光条件下的自拍，nova 3e的业界领先4合1光融合技术，相当于1.8um*的大像素，不仅能够做到改善低照度下图像的亮度及信噪比，更能提升图像解析率，让每张暗光自拍都容光焕发。与此同时，nova 3e还具有独特的LCD智能补光技术，通过11种色温智能补光，让每个用户都拍出光感饱满、色泽圆润的自拍。光融合技术和智能补光技术的双面加持，让拍照用户越夜越美丽，丝毫不亚于日间自拍。

后置1600万双镜头 尽享更多拍照乐趣

除了在自拍功能上的发力之外，HUAWEI nova 3e在后置拍照上也迎来全新的升级。后置1600万+200万双摄像头，一个负责成像，一个负责虚化。专业虚化可以使人物成像边缘分离更准确，景物成像更具层次感，虚化纯然天成。

HUAWEI nova 3e不仅在拍照硬件上有了提升，手势拍照、趣味变妆、百变背景等功能的加持给用户带来了更多的拍照乐趣。nova 3e在原有趣味变妆功能的基础上进行了素材更新，提供全新的16套模板，再加上解锁了动态背景模板，令变妆功能更加强大。用户拍摄照片后还可以自由更换背景，背景可以从已拍摄的照片、图片库、模板中任意挑选，自由随意可玩性强。手势拍照可支持1.5米有效距离，3秒倒计时，真正实现让用户解放双手体验拍照的乐趣。

同时，为了满足年轻人丰富多彩的娱乐体验，在这场发布会上还发布了一款华为补光自拍杆。这款自拍杆外形小巧优雅，可以轻松放入包内携带，它采用蓝牙连接，通过手机端连接即可进行一键自拍，此外，它还有3档补光亮度自由调节，能够满足夜店、演唱会等暗光环境下的拍照需求。

智慧EMUI8.0操作系统 全方位顺畅体验

在操作系统方面，HUAWEI nova 3e采用EMUI8.0系统，结合自身硬件优势打造强劲性能，让这款手机具备更加智能的人机交互。悬浮导航、智能分屏、智慧识屏、智能场景推送等功能的加持，让nova 3e的用户拥有更加智慧的操作体验。

此外，HUAWEI nova 3e还拥有人脸识别功能，轻按电源键亮屏，即可进行人脸解锁。毫秒级解锁只需一眼就可以实现的同时，人脸识别还能防闭眼解锁，在安全性上更为可靠。

针对年轻人爱玩游戏的人群特征，nova 3e还有游戏助手这一贴心的功能。游戏助手提供三种模式供用户自由选择：游戏模式保证最佳游戏体验；智能模式下可平衡游戏性能和耗电；省电模式确保持久续航不断电。此外，游戏免打扰功能则可以屏蔽非重要通知，打造用户的专属游戏时间，仅显示来电、闹钟、低电量提醒，游戏通话两不误。

针对大家担心的内存问题，HUAWEI nova 3e也做了升级。它提供最大4GB+128GB的超大存储，可支持256GB的扩存，在保持自身运行速度的同时，充分满足年轻人的娱乐视听等多项要求，让年轻人的娱乐趣味性更加丰富多元。

售价1999元起 3月27日HUAWEI nova 3e多平台全面开售

HUAWEI nova 3e具有克莱因蓝、樱语粉、幻夜黑、铂光金共4种配色，4GB+64GB版、4GB+128GB版售价分别为1999元、2199元。3月20日18：08开始预售，3月27日10：08开始销售。HUAWEI nova 3e手机将在华为商城等各大主流电商平台及华为授权体验店、授权零售商正式发售。

作为一款为年轻新潮人群量身定制的高颜值时尚装备，HUAWEI nova 3e聚焦于年轻人追求新潮炫酷的特性，对当下潮流趋势进行不断的捕捉和尝试，以极具辨识度的炫目外观和不失潮流品味的功能应用，为年轻人带来全新的视觉体验，赋予他们独特的潮流气质，让他们能轻松享受潮流生活方式。

全面屏魅蓝E3发布 配高通神U售1799元起

3月21日下午14：30，魅蓝在北京演艺中心发布了今年第二款全面屏手机——魅蓝E3。本次的魅蓝E3依然延续了魅蓝系列的年轻时尚，以及青年良品的高性价比风格，并且还是首款全系列标配6GB大运存全面屏手机，另外更是搭载了高通骁龙636移动平台以及后置1200万+2000万像素双摄，让手机拥有更高的性能，拍照更加优质。

高通“神U”配6GB 性能翻一番

随着魅蓝首款搭载高通骁龙移动平台的魅蓝Note 6的问世，让所有魅友们为止一喜，经过Flyme的出色优化再配上高通骁龙的强悍性能让魅蓝手机快到了极致，因此在魅蓝E3中再一次使用了功耗更低性能更出色的高通中端旗舰芯片，高通骁龙636。

魅蓝E3采用高通骁龙636移动平台

此次魅蓝E3中搭载的高通骁龙636移动平台采用了Kryo 260高性能大核、全新Adreno 509 GPU、14nm FinFet工艺制程、Spectra 160 ISP图像信号传感和X2 LTE的加持下，骁龙636无疑将成为中端市场的新一代“神U”。相比上一代魅蓝E2，E3部分性能跃升了50%。而犀利的硬件优化，也让功耗降低了17%，续航更加持久。

魅蓝E3全系列6GB内存起

而随着智能手机的飞速发展，4GB内存明显已经不能满足大部分用户的需求，因此在魅蓝E3全系列当中都标配了6GB的超大内存，这对魅蓝来说也是史无前例的。全新的LPDDRX规格标准可以无惧大型游戏和应用。

精心打磨的双摄 拍照更清晰

此次魅蓝E3采用了旗舰拍照手机中才配备的1200万+2000万像素摄像头，并在后置副摄像头中采用了索尼旗舰级的IMX 350传感器和Dual PD全像素双核对焦技术，可以2.5倍无损光学变焦，借助强大的ISP，根据实际光照条件，可以选择当下最佳的对焦手段，因此魅蓝E3的拍照速度相较于魅蓝Note 6提升到了0.026s。

支持2.5倍无损变焦

魅蓝E3前置采用三星800万像素镜头，其内置有虹软美颜算法，可自动学习人像廓信息，解决美颜磨皮不均匀的现象。在?/2.0大光圈下，具备FaceAE面部亮度智能增强下，每张美颜照片都是明眸皓齿的写真照。

交互新体验 还是那个Flyme

在此前发布的魅蓝S6中将独创的Super mBack得到了回归，当月发布就获得近70万用户的关注，此次魅蓝E3依旧拥全面屏0.1操作体验，配备侧面指纹传感器、SupermBack、压力感应，魅友引以为傲的“小圆圈”也依旧在底部栏熠熠发光。

Super mBack再度优化 体验更好

此外，魅蓝E3内置的小圆圈，也可支持隐藏和唤醒，只要轻触左边实心圆点即可实现隐藏，重新向上呼出即可显示，保障全面屏手机显示的简约性，也避免强迫症在全屏状态上看到“小圆圈”，真正达到视觉上的全面屏时代。

更舒适的侧面解锁

魅蓝E3侧边指纹解锁快至 0.2s，支持息屏解锁，可进行支付宝与微信指纹支付，完全媲美正面指纹识别体验。另外，魅蓝E3此次也对指纹模组进行毫米级微调，在中框幅度、模组长宽和R角走线上深度打磨和考量，在不断的手摸数据测试中，终于在机身勾勒出一处最贴合用户手指的舒适圈，令左右手都可轻松解锁，轻轻拿起，顷刻亮屏。

侧边指纹解锁只需0.2s

Cold mCharge高效低温快充 让你痛快玩

魅蓝E3配备了3360mAh容量电池以及Super mCharge全新快充方案，采用了输出功率为10V/2A/20W 的高压直充方案，拥有定制电芯、定制电荷泵 IC、定制电源适配器、定制Type-C数据线，结合Flyme系统的全新充电管理机制，成就了超高效率低温快充——Cold mCharge。实验数据表明，仅需30分钟，魅蓝E3即可完成53%的电量注入，温升相比上一代降低了4.2℃。

Cold mCharge低温快充技术

作为第三代快充技术Super mCharge，为避免高功率低压直充方案在充电时对数据线、USB端口承载过大电流而成的发热现象，魅族率先提出了电荷泵技术，将原来用于手机LED闪光灯上的超小功率元器件成功大功率化，通过结构改进控制芯片面积，相比低压直充所用的芯片方案，效率直接提升9%以上。

售价1799元起另有歼-20特别版

魅蓝E3具有香槟金、曜石黑、丹青三款配色可供选择，6GB+64GB版本为1799元，6GB+128GB为1999元起；歼-20特别版6GB+64GB为1999元，6GB+128GB为2499元。3月26日上午10点全渠道正式发售。

熊本熊魅蓝旅行套装

此外本次在发布会尾声的时候李楠还为众多魅友带来了一批重磅产品，包括魅蓝20寸旅行箱、魅蓝双向闪充移动电源、冰敷眼罩、可变形抱枕、数码收纳包等旅行出门套装，以上产品一起购买全套价格599元，优惠力度相当给力。另外，魅族高端耳机线的价格也同时公布，售价399元，4月5日开售。

联想发布三款新机 长续航S5售价999元

3月20日下午，联想手机在北京连发三款手机新品，Lenovo S5、Lenovo K5和Lenovo K5 Play。Lenovo S5采用5.7英寸18：9全面屏，搭载八核处理器，内置3/4GB内存+32/64GB存储，预装ZUI 4.0系统，变频省电4.0，100级AI美颜自拍，同时还支持面部解锁，售价999元起；Lenovo K5采用炫彩玻璃机身，5.72英寸全面屏，主打高颜值外观，售价899元；Lenovo K5 Play定位入门级，采用炫光纹理四曲面机身设计，售价699元起。

Lenovo S5采用一块5.7英寸18：9的全面屏

Lenovo S5采用了全金属机身设计

作为本次发布会的主角，Lenovo S5采用了全金属机身设计，最薄处只有3mm，正面搭载一块5.7英寸18：9全面屏，分辨率为2160X1080像素，显示效果清晰艳丽。

Lenovo S5后置1300万+1300万双摄像头

配置方面，Lenovo S5搭载了骁龙625移动平台，内置3/4GB内存+32/64GB存储，前置1600万像素，支持100级AI美颜，支持人脸解锁，后置1300万+1300万双摄像头、支持0.09S极速对焦、3D降噪、萌拍等。此外，相机还支持万能扫码相机，支持扫码共享单车、京东扫码、天猫扫码等。

支持变频省电4.0，可连续玩10小时游戏

续航方面，Lenovo S5采用了3000毫安时的电池，支持变频省电4.0系统，两天一充，重度使用23小时，独创Anti-Aging Algorithm算法，让手机拥有长寿充电，得益于变频省电4.0，可以连续游戏10个小时。

ZUI4.0系统加入了创新功能

另外，Lenovo S5还搭载了全新的ZUI4.0系统，加入了进程速冻功能，独创安卓应用第三态，支持U-touch 4.0功能，支持全面屏手势操作。ZUI4.0还加入了一个全新的功能——AI乐语音，可以通过“一句话”进行发红包、打开地图导航等常规操作。

Lenovo S5售价999元起

售价方面，Lenovo S5 3+32GB售价为999元，4+64GB售价为1199元，4+128GB售价为1499元，现在已经开启预约，将于3月23日正式开售。

Lenovo K5售价899元

Lenovo K5则使用了2.5D的玻璃机身设计，同样配备了5.72英寸18：9的全面屏，背后双摄采用1300+500万像素方案，前置800万像素镜头。指纹同样被放在了机身背面，配备了MTK 6750处理器，拥有2+16/3+32/4+42/4+64GB四种内存组合方案，电池容量为3000毫安时，售价为899元。

Lenovo K5 Play售价699元起

Lenovo K5 Play则定位入门级，也是三款手机中价格最便宜的一款，2GB+16GB版本售价为699元，3GB+32GB版本售价为799元，今日正式开启预约，4月17日发售。

Watch 9智能手表

DP-20双发声单元耳机

除了三款手机外，联想还带来了一款DP-20双发声单元耳机和拥有长达8个月续航功能的Watch 9手表，售价分别为39元和129元，耳机4月10日发售，手表3月23日发售。

全面屏AI强续航 1299元努比亚新机来了

3月22日， “年轻人新装备”——努比亚V18于北京竞园正式发布。此次全新V系列首款产品的推出，源自于努比亚及时洞察市场动向和用户需求，为年轻消费者提供全面屏、长续航、大内存、大智慧、有颜值、全高清的全新体验。

这款“6吋全面屏，千元长续航”新品旨在解决全面屏时代千元机“不好看、不好用、不耐用”的痛点，满足时下年轻人的用机需求、打造年轻人新装备，充电一次，妥妥玩两天。努比亚V18拥有曜石黑、太空金、星云红、象牙白四款配色，这款千元全面屏续航神器将同步登陆努比亚官网及线下体验店、苏宁易购努比亚官方旗舰店、天猫努比亚官方旗舰店、天猫苏宁官方旗舰店，于3月22日17：00限量预售、3月29日10：00正式发售，售价仅1299元。

中间：努比亚品牌联合创始人、努比亚智能手机总经理倪飞； 左边：苏宁易购集团通讯公司副总裁 老岳松；右边：阿里巴巴集团资深总监 虞杲

在消费升级的大背景下，努比亚顺应市场变化，积极寻求改变，为年轻群体带来出色全面屏续航实力的同时，引领AI智能体验。相信本次V18的上市，将为全面屏市场注入一股清流，也能够将努比亚自身良好的产品体验以及出色的科技带给更多人，这也是努比亚洞察用户需求，以用户为核心的佐证。

努比亚品牌联合创始人、努比亚智能手机总经理倪飞

基于当下年轻人“机不离手”、“长续航”等方面的需求，努比亚适时推出努比亚V18。该机特别配备4000mAh超大电量电池，加上全新升级的Neo Power3.0电池智能管理技术，针对消费者日常使用需求进行了多项动态优化。

努比亚V18此次搭载nubia UI5.1定制版，其中努比亚独创的NeoSmart智能引擎针对用户使用情况进行智能调节，在节省电量的同时优化整体性能，通过多达50项全新技术、354项优化让手机越用越快，越用越省电，真正实现“充一次电使用两天”。努比亚V18的超强续航力不仅可以保障自身的电量供给，在关键时刻还可以变身移动电源，解决年轻人生活中的燃眉之急。

基于努比亚在AI人工智能领域的技术积淀，努比亚V18创新地加入AI语音——”小牛语音”功能，不仅可以通过语音查找联系人搜索应用，还支持语音实时转文字，便于将文字内容及时分享到微信、便笺、日程等应用中，摆脱繁琐的日常查收和输入过程。同时人脸解锁功能让解锁变得更加简单，多达106个面部识别点真正达到极速解锁，为用户带来金融级安全等级。

努比亚V18配备6.01英寸18：9比例FHD+分辨率的大视野全面屏，延续了在屏幕方面的技术优势，细腻呈现画面中的每一个细节，机身背面3D镭雕呈现出的流畅曲线，精致时尚。这款手机还采用游戏级高通骁龙八核64位处理器，保证性能的同时有效降低了功耗，同时具备4GB RAM与64GB ROM，最高支持128GB的容量扩展更是满足了年轻群体海量文件存储的需求。

努比亚品牌联合创始人、努比亚技术有限公司品牌设计总监王汇

正如努比亚手机被业界称为“手机中的单反机”，努比亚V18同样传承自身出色的摄影基因。这款手机配备有1300万像素后置摄像头及800万像素前置高清摄像头，配合PDAF相位对焦技术可实现0.1s快速对焦。

值得一提的是，基于AI人工智能算法，努比亚V18具备3D美颜、3D降噪、逆光局部补偿等特点，自拍过程中实时帮助用户实现浑然天成的十级美颜，真正达到“一拍即美，越拍越美”。全新定制的NeoVision7.0影像引擎让手机摄影功能更加丰富，让每个人都能成为生活中的摄影师。

当前国内手机市场同质化竞争严重，在硬件体验相近、软件创新乏力、成本技术限制的不利环境下，传统千元级手机存在多方面痛点，比如屏幕小、续航差、卡顿等等。

努比亚依托资源整合能力与技术实力，精准把握年轻群体在全面屏与AI时代面对待机续航差的痛点，以超长续航为基础、6英寸全面屏及AI等多个方面带来差异化优势，树立“年轻人新装备”的行业标杆。全新的小牛语音、人脸识别智能操控、强大的摄影功能等优势体验，将为年轻群体带来个性化色彩，让每一个年轻人都能玩出不一样的自我。

HTC Desire 12/12+发布 全面屏水漾设计

随着众多品牌旗舰机型本周的扎堆儿发布，HTC日前也放出消息称，其将推出其旗下中端机型HTC Desire 12/12+。这两款机型分别搭载了5.5英寸和6英寸的18：9的全面屏设计，并均支持PDAF相位对焦技术。

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

据悉，HTC Desire 12搭载了联发科MT6739八核心处理器，并辅以2GB+16GB/3GB+32GB两种存储组合可供选择，电池容量为2730mAh。在摄像头方面，该机采用了500万前置摄像头，光圈大小可达f/2.4；同时，该机还搭载了1300万像素的后置摄像头，光圈大小为f/2.2。

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

另一款HTC Desire 12+则搭载了高通骁龙450移动平台，并辅以3GB+32GB的存储组合，电池容量为2965mAh。摄像头方面，该机搭载了前置800万像素摄像头，光圈大小达到了f/2.0；同时，其还搭载了1300万+200万像素的后置双摄，光圈大小达到了f/2.0，且支持PDAF相位对焦技术。

“美人尖”夏普S3 mini发布 有颜值也有AI

3月21日，夏普正式公布了新机S3 mini新机，该机主打颜值和“AI人像自拍”，采用5.5英寸的异形全面屏设计，搭载骁龙630移动平台，提供曜石黑、极光蓝、流萤金三色可选，售价1599元。

“美人尖”夏普S3 mini发布

外观方面，夏普S3 mini仍然采用自家的标志性的美人尖的异形全面屏，屏幕尺寸为5.5英寸，分辨率为2040*1080，屏占比为87.5%，机身为全金属中框，前后双面玻璃设计，并且后壳为2.5D炫彩玻璃后壳，前置指纹识别，另外该机还支持AI人脸识别。

夏普S3 mini参数信息

配置方面，夏普S3 mini搭载高通骁龙630移动平台，内置6GB+64GB的内存组合，支持存储卡扩展，支持存储卡扩展，前置2000万像素摄像头，f2.0光圈，后置1600万像素摄像头，f2.0光圈，内置3020mAh电池，预装Android 7.1系统。值得一提的是，夏普S3 mini前置摄像头支持AI人像功能，可让虚化处理更细腻自然。

夏普S3 mini前置摄像头支持AI人像功能

售价方面，夏普S3 mini售价为1599元，将于今日开始预约，3月30日正式抢购，颜色方面有曜石黑、极光蓝、流萤金三种颜色可选。

vivo V9刘海屏手机发布 主打AI自拍

此前早些时候我们曾报道过，vivo将会推出一款名为vivo V9的中端新机，主打“刘海”全面屏设计与人工智能自拍。3月22日，这款新机正式发布，我们一起来了解一下吧！

vivo V9发布

硬件配置方面，vivo V9搭载的是高通骁龙626八核高性能移动平台，辅以4GB内存和64GB机身存储，后置1600万+500万像素双摄，支持人像模式、专业模式、慢动作、AR贴纸等特性；前置2400万像素自拍镜头，支持AI美颜、性别检测、美颜视频等等。

vivo V9发布

这款vivo V9采用了6.3英寸19：9纵横比的IPS显示屏，分辨率高达2280*1080。据悉，vivo V9出厂将预装基于安卓8.1深度定制的FUNTOUCH OS 4.0系统，内置3260mAh电池，机身重量仅为150g，十分轻薄，提供黑色和金色两款配色可选。

余承东：华为P20发布会3月27日晚8点半

日前，华为官方已经宣布将于3月27日在法国·巴黎召开新品发布会，但是并没有公布更具体的时间，3月23日，华为高级副总裁在微博上宣布，华为P20全球发布会将于北京时间3月27日20：30在法国巴黎举行，届时华为视频会对全程进行视频直播。

余承东：华为P20发布会3月27日晚8点半（图片引自微博）

根据目前的消息，华为将会在这场全球发布会上发布三款手机产品，包括华为P20、华为P20 Pro以及华为P20 Lite版本，据悉，这次的华为P20 Lite版本应该就是本周在杭州发布的华为nova 3e。

据了解，华为P20及P20 Pro将会采用异形全面屏的设计，华为P20将采用5.7英寸的全面屏，并辅以4GB/6GB的运存，后置竖排徕卡双摄。华为P20 Pro将搭载三颗摄像头，该机的屏幕增至6英寸。此外，华为P20系列也将延续Mate 10系列上的AI拍摄功能，并在此基础上进一步的升级。