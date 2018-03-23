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小米MIX 2S又曝重磅功能 支持AI场景相机

小米MIX 2S又曝重磅功能 支持AI场景相机
2018年03月23日 07:59 手机中国
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　　小米新一代全面屏旗舰MIX 2S将于下周发布，在发布前夕小米又爆出该机的一项重磅功能，那就是AI场景识别相机加持。小米官微今日放出一段视频，演示新机支持日落、花卉、风景、建筑、蓝天、池塘、人像、动物、夜晚、枫叶、食物、雪景、灯光等多个场景智能识别，并表示“世界有千万种美，我有一双看懂美的眼睛。”AI场景识别相机，懂得世间的每一种美。

小米MIX 2S又曝重磅功能小米MIX 2S又曝重磅功能

　　本周OPPO发布的新旗舰R15支持120种场景智能识别，也成为该机宣传的一大噱头。小米最新公布的信息显示，小米MIX 2S的AI相机功能应该也不会逊于对手。

　　据悉，除了支持AI相机外，小米MIX 2S的拍照功能也会进一步提升，比如拍照速度、连拍速度、多帧合成技术、双摄成像系统以及夜间成像都会有大幅提升，拍照的竞争力会进一步增强。

小米MIX 2S支持AI场景相机小米MIX 2S支持AI场景相机

　　此前消息显示，小米MIX 2S还支持无线充电，内置8GB+256GB存储组合，采用全面屏3.0设计，屏幕尺寸为5.99英寸。小米MIX 2S将于3月27日在魔都上海发布，它能否夺得你的心成为你的新宠，我们拭目以待！

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