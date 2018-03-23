中国移动：年入1143亿/将下调30%资费

近日，中国移动公布了2017年的全年业绩。根据财报显示，2017年中国移动的营运收入为7405亿元，同比增长4.5%，其中通信服务收入为6683亿元，同比增长7.2%。

中国移动

随着4G的不断普及，人们对流量的使用也在增多。2017年中国移动的无线上网业务的收入占比首次超过一半，而4G客户数量净增1.14亿户，VoLTE客户总数已达2亿，足见中国移动的实力。

中国移动2017年收入情况

得益于用户数量增多，中国移动2017年的收益也有一定的增幅。据财报显示中国移动2017年的净利润为1143亿元，同比增长5.1%，也就是说“提速降费”政策对运营商收入虽有一定影响但还在可控范围内。2017年，中国移动已经推出多项措施，全面取消了手机国内长途和漫游费，大幅降低了中小企业互联网专线接入资费，还降低了国际长途通话费，为用户谋取了不少福利。

为了响应2018年政府工作报告提出的“取消流量‘漫游’费，移动网络流量资费年内至少降低30%”的要求，中国移动还表示将全力以赴、抓紧推进取相关措施要求落地实施。通过薄利多销，力争把收入保持健康稳定，预计今年的流量资费，很有可能将下调30%以上。