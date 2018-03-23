无刘海！HTC U12+曝光：骁龙845+6GB内存

在MWC2018上展会上，三星率先推出了搭载骁龙845芯片的Galaxy S9和Galaxy S9+，索尼、华硕也在本次展会上发布了搭载骁龙845芯片的旗舰机型，它们分别是索尼Xperia XZ2、Xperia XZ2 Compact和华硕ZenFone 5Z。

现在又一厂商加入了骁龙845阵营，它就是昔日的安卓巨头HTC。

3月21日，Phone Arena带来了HTC U12+的渲染图。如图所示，HTC U12+采用了双面玻璃设计，中框为金属材质，正面是18：9全面屏，并没有采用刘海设计，背部双摄像头位居中央，指纹识别和闪光灯位于摄像头下方。

配置方面，HTC U12+采用了6英寸显示屏，搭载高通骁龙845处理器，配备6GB内存+128GB存储，拥有后置1600万+1200万像素摄像头，前置为双800万像素摄像头，电池容量为3420mAh。

从规格来看，HTC U12+妥妥的旗舰，目前尚不清楚该机会何时发布。至于价格，按照HTC U11的定价来看，HTC U12+国行版预计在5000元左右，你会考虑购买吗？