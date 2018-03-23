新浪手机> 新机曝光 > 正文

无刘海！HTC U12+曝光：骁龙845+6GB内存

无刘海！HTC U12+曝光：骁龙845+6GB内存
2018年03月23日 07:56 快科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　在MWC2018上展会上，三星率先推出了搭载骁龙845芯片的Galaxy S9和Galaxy S9+，索尼、华硕也在本次展会上发布了搭载骁龙845芯片的旗舰机型，它们分别是索尼Xperia XZ2、Xperia XZ2 Compact和华硕ZenFone 5Z。

　　现在又一厂商加入了骁龙845阵营，它就是昔日的安卓巨头HTC。

　　3月21日，Phone Arena带来了HTC U12+的渲染图。如图所示，HTC U12+采用了双面玻璃设计，中框为金属材质，正面是18：9全面屏，并没有采用刘海设计，背部双摄像头位居中央，指纹识别和闪光灯位于摄像头下方。

　　配置方面，HTC U12+采用了6英寸显示屏，搭载高通骁龙845处理器，配备6GB内存+128GB存储，拥有后置1600万+1200万像素摄像头，前置为双800万像素摄像头，电池容量为3420mAh。

　　从规格来看，HTC U12+妥妥的旗舰，目前尚不清楚该机会何时发布。至于价格，按照HTC U11的定价来看，HTC U12+国行版预计在5000元左右，你会考虑购买吗？

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有