苹果Apple Store应用更新：为下周发布会预热

新浪手机讯 3月23日上午消息，苹果公司用于展示和销售产品的官方应用Apple Store今日更新到了5.0版，包括增加了“课程”标签页，这明显是为下周的教育主题发布做准备。

苹果宣称，这次更新为顾客提供了“更个性化和更相关”的店内体验。Apple Store现在可提供产品推荐，同时它也向顾客展示他们喜欢产品的库存情况，或是通过App扫描和购买配件等。

Apple Store应用加了个标签

但这次的更新重点并不是购买产品体验优化，而是新增加的“课程”标签。

这个页面为用户展示的是他们所在地的苹果店举办一系列线下活动，从创意摄影到电影制作之类的，或是根据用户拥有的产品选择课程，例如有个iPhone，可能就会推荐手机摄影技巧课。

课程详细页面

其实相似的活动在去年就已经开始，苹果称之为“Today at Apple”，他们全球495家Apple Store零售店正式推出。他们在Apple Store零售店内提供超过60项创意技能互动课程，包括照片和视频、音乐、编程、艺术和设计、亲子、教师、商务。产品等主题。

苹果号召用户给自己选课

如今看来，苹果打算将“Today at Apple”日常化，在这个App中，他们将线下课程进行了梳理，除了按用户已有设备推荐，还可以按艺术设计，照片视频，音乐，商务等具体分类给自己选课。

苹果希望更多人走进苹果店，免费学习同时了解苹果的产品使用方式和特别之处，从而潜移默化地影响人们的购买决策——后者是苹果常用的方式有推销意味，但不刻意宣讲产品或参数，从实用角度出发介绍自己。（晓光）