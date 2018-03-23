可能会“热卖”，但永远不会“大卖”的小众困境

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智能机诞生以来，第一个大发展时期同硬件发展紧密相关。那时，硬件的进步促进着智能机功能的进步，使智能机逐渐成为可部分取代电脑的存在。但是，当智能机的硬件出现瓶颈时，智能机不可避免走向第二个发展时期，即软件驱动时期。

软件驱动，可以理解为利用更先进的算法实现超越硬件本身性能能够实现的功能。进入这一时期，意味着智能机从过往的“军备竞赛”毕业，走向了特色功能时代。这也是为什么如今越来越多的智能机产品开始在诸如拍照、音乐等方面下功夫的原因。在保持硬件正常升级的情况下，依靠特色功能细分市场，是智能机发展的下一个方向。

只是，当智能机厂商纷纷开始走特色功能路线时，以美图手机为代表的，本就依靠特色功能存活的小众品牌，又能否摆脱小众的帽子，在市场中突围呢？

美图是一家人工智能公司？

有一个鲜为人知的说法，美图公司始终将自己定位为人工智能公司，是以美图秀秀这一软件为载体的人工智能公司。美图手机只是美图秀秀的一个载体。这一点，从美图近期发布的新品中就能看出一二。除了硬件本身的常规升级外，美图公司在宣传中不止一次提及人工智能的字样。依靠人工智能技术提升拍照体验，追求极致，建立技术壁垒。

回顾美图手机的发家史我们便能发现，与其说美图手机是一部主打自拍功能的手机产品，倒不如说美图手机是搭载通讯功能的自拍神器。但造就美图手机小众的是自拍神器这一属性吗？显然不是的。

事实上，在移动互联网高速发展的今天，社交平台依旧是产出流量的主力。只要有社交，便永远会有对自拍的要求。这也可以解释即使人人都想追求屏占比100%的全面屏产品，但依旧没有厂商敢于干掉前置摄像头。自拍永远都是有意义的。

造就美图手机小众的原因

对于产品的定位和规划，才是真正限制美图手机的所在。正如前文所言，美图公司认为自己是一家人工智能公司，这也就意味着美图手机只是美图秀秀的一个载体。如此，自然能够知道美图手机并不是美图公司未来发展的关键。从未来前景看，美图手机就已经不具备突破的可能性了。

这一“不重视”是体现在美图手机的很多方面的，比如美图手机的ID设计。当OV两家都转向刘海屏产品时，美图手机却依旧坚持着万年不变的“双V脸”。当然，美图手机的外观没有一丝变化吗？显然不是的。美图手机外观的变化，在于其愈发转向奢华。只是优质的皮革与镀金设计，却不能满足现阶段大部分消费者对于美的追求。

与其从物料上不断升级，倒不如从ID设计上下手。但对于美图手机而言，这并不现实。奢华的用料保证美图手机能够牢牢抓住部分高消费能力的消费者。但就市场整体而言呢？这就是能热卖，不能大卖啊。

美图手机能否突围呢？

即使抛去上文提及的定位问题，美图手机依旧无法突围。原因在于，小众市场的竞争已经愈发激烈。或者说，由于特色化功能成为各手机厂商的追求，原本的小众市场已经被无限放大为大众市场。我们说美图手机在自拍方面颇有造诣，可是OPPO的柔光双摄照亮你的美难倒不是更深入人心？其在技术力方面，如今已不逊于美图。

另一个值得关注的点就是，相较于OV两家的产品，美图手机的售价高了很多。显然，高达5000元的手机阻挡了大部分潜在消费者。可见美图手机无法突围，背后也有其自身的原因。要知道，美图公司营收的80%都来自美图手机。若不能获得足够的利润，美图公司将无法正常运转。然而，想要获得更多的利润，就免不了将售价提高。

这是一个恶性循环，但显然美图公司无法打破。

总结

人工智能技术必将成为未来的主流。然而，对美图公司这样的小众公司来说，将宝全力压在人工智能是一定正确的吗？显然并不是。美图公司定位为互联网公司，人工智能公司，却没有办法依靠互联网与人工智能收获足够的利润。反而是不被重视的美图手机，苦苦支撑着庞大公司的运转。

但是，当竞争者开始进入这一市场，美图手机原本的优势将不再存在。若美图公司无法及时转变思维，那么美图公司可能不会有一个光明的未来。毕竟，成立于2008年的美图公司，在软件领域耕耘了十余年，至今也没能获得足够的成绩啊。