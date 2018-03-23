还记得几年前的光场相机吗？ 它马上就是谷歌的了

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根据多个消息源显示，谷歌正在积极接触Lytro光场相机初创企业。是的，就是数年前我们看到的那款先拍照后对焦相机厂商正在协商以不到4000万美元的价格收购，竞争者除了谷歌还包括Facebook，收购价格与技术的反差不得不说相机厂商们的日子似乎都不太好过。

Lytro自从2006年成立以来已经申请了59项光场成像和数字成像技术，同时他们也推出了有史以来第一款消费级光场相机，这也是消费者第一次发现照片能在拍照后重新对焦的神奇技术。而Lytro彪悍之处是不需要多次快门生成多张图片，而是通过捕捉场景中的光线信息来还原照片，以此达到随时重构焦点的效果。

目前为止Lytro一共设计了两款消费类相机，不过销量情况都相当让人不满意，最终迫使Lytro转行电影拍摄设备和VR光场视频解决方案上，并最终结束了Lytro消费相机的制造和分销，剩下的对焦软件则放到网上成为免费应用。

谷歌没有透露收购Lytro计划的具体细节，但明显不会再次将Lytro推向消费市场。联想到近期谷歌用16个GoPro搭建光场VR设备，Lytro的技术可以帮助谷歌脱离简单粗暴的光场VR捕捉设备。

近两年Lytro集资已经超过2亿美金，到2017年总价值达到3.6亿，目前谷歌硬件高级总裁Rick Osterloh已经进入Lytro董事会，这项交易可能很快就能完成，可以预见到更多的光场VR场景正向我们奔来。