复刻手机如何才能成功？ 手机复刻现状盘点

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人人都会怀旧，怀旧情结重的人还会花钱买一些复刻产品来满足情怀。复刻球鞋、高清重制版游戏、老电影重新发行和复刻汽车就是典型的例子。刚刚过去的MWC还出现了诺基亚的复刻手机8110。那么手机复刻的现状如何？复刻手机如何才能成功？本文将会为你解答。

成功复刻产品的共性

成功的复刻产品大多有两个3个共同点：元年产品本身就优秀、复刻产品忠于元年、复刻产品满足现代化需求。

1982年的经典《银翼杀手》的2017 4K UHD 35周年纪念版

第一点很好理解。要是被复刻的对象是一款失败的产品，那复刻之后也很难成功。回看那些成功的复刻产品，哪些不是在当年就很惊艳？

1985元年 VS 2016年复刻，保持元年设计的典范（图片源于COMPLEX）

第二点就是复刻之后产品得尽量保持元年设计。不管是复刻球鞋还是复刻老爷车，或是重置版游戏，都得和当年越像越好。比如同样采用鞋型的复刻球鞋，配色和元年一样的就比配色被改的火得多。

2017年复刻的AC 378（复刻对象是1962年的AC Cobra）

第三点是复刻之后产品需要满足现代用户需求。比如复刻的老爷车得加装符合现代法规的安全装备和空调。

手机复刻的成功要点

个人看来，成功的复刻手机需要4个基本要素。其中两个和其它领域的复刻产品一样，也就是元年产品优秀和复刻产品满足现代化需求。换句话说就是被复刻的手机得是经典机型，并且复刻之后得具备现代化的软硬件配置。

经典中的经典：摩托罗拉刀锋V3系列

剩下两个要素是：合理利用元年设计和弄清市场定位。和复刻球鞋追求100%元年设计不同，手机则需要把时下流行元素和元年设计进行有机结合。假设索尼要复刻Xperia Arc，那就最好在保留元年轮廓造型的情况下替换掉塑料材质，把边框尽量做窄，最后再去掉实体导航键。这就是流行元素和元年设计有机结合。

索尼爱立信Xperia Arc

清晰的市场定位是所有成功产品的必要，不管是手机与否，不管是复刻还是新品。不是所有人都愿意为情怀买账，大多数人还是喜欢现代科技的新鲜感。所以当推出复刻手机时，市场宣传要抓准该机的潜在客户群体。

复刻手机盘点

目前手机复刻市场的规模基本为零。大品牌中仅有的复刻产品就是诺基亚了。

诺基亚3310

元年的诺基亚3310是一部黑白屏GSM功能机，发布于2000年9月1日。该机以耐用和功能丰富为卖点。虽然和现在的手机比不了，但3310内置的各种功能和多达4款游戏在2000年十分有竞争力。最终诺基亚3310在历史手机销量榜中以1亿2600万排行第12位。

值得一提的是，因为诺基亚3310太过成功，它甚至成了全球闻名的文化标志。比如“诺基亚砸核桃”和“诺基亚挡子弹”等网络流行语。3310还被选为了芬兰的三个“国家Emoji”之一，表示“坚不可摧”之意。

芬兰国家Emoji之一：Unbreakable

2017年2月26日，已经属于HMD Global的诺基亚发布了“复刻版”3310。新的3310保留了大部分元年设计，并加入了现代化的元素和硬件，但只支持过时的2G网络。同年10月29日，诺基亚推出了支持3G的3310 3G。2018年2月诺基亚和中国移动合作推出了支持4G的3310 4G。

诺基亚8110

元年诺基亚8110发布于1996年9月9日，是定位高端的8000系列首款机型。特点是曲线滑盖造型和小巧轻薄的机身。而且诺基亚还在1996年的发售公告中特意提到了8110支持简繁中文。

《黑客帝国》中的诺基亚8110

作为高端机，8110并没有3310那般名垂青史的销量。但它却登上了史上最经典科幻电影1999年《黑客帝国》的大荧幕。因为这点8110就被历史所铭记。

新老诺基亚8110对比（图片源于TechRadar）

新老诺基亚8110对比（图片源于TechRadar）

如今，诺基亚推出了该机的复刻版——诺基亚8110 4G。8110 4G吸取了3310（2017）、3310 3G和3310 4G软硬件性能不足的缺点，更换了操作系统，升级了SoC和内存。

新老诺基亚8110对比（TechRadar）

说到操作系统，诺基亚目前的三款复刻3310和8110 4G的操作系统都不一样。从Series 30+到Feature OS，再从基于安卓的Yun OS到火狐OS的衍生系统KaiOS。诺基亚目前还没找到能满足用户需求的廉价复刻机的软件平台。

诺基亚1

MWC上刚刚亮相的诺基亚1并不是复刻手机，但它还是值得一提。因为诺基亚1采用了两处老诺基亚的经典设计：机身造型和XPRESS-ON COVERS可更换后盖。

诺基亚1的机身造型和2012年的诺基亚808 PureView、2008年的诺基亚5800 XpressMusic相似。三者机身正面采用了类似的弧形轮廓和线条。尤其是诺基亚1和808 PureView。它俩额头黑色玻璃面板上的“NOKIA”字样和正上方的听筒位置几乎一模一样。

1998年诺基亚5110广告截图

1998年诺基亚5110广告截图

还有就是诺基亚1的可更换后盖“XPRESS-ON COVERS”。1998年的诺基亚5110就有过同样的彩色塑料可更换后盖，而且名称也叫“Xpress-on Covers”。

另外名称中的“XPRESS”字样和2007到2010年之间推出的“Xpress”系列手机重名。

结论

复刻手机比复刻其它产品更复杂。因为作为迭代更新极快的科技产品，旧手机对新时代的适配很难做好。而且绝大多数手机消费者都不愿意为了情怀掏腰包。新设计新硬件新功能才是时下的主流。所以现在复刻手机非常少。

但如果满足了元年产品优秀、复刻产品满足现代化需求、合理利用元年设计和弄清市场定位的标准。作为非利润主要来源的小众产品，复刻手机还是有存在空间的。