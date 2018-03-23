老铁稳了！LG新旗舰也将采用刘海设计

手机行业也有自己的流行趋势，去年突然兴起的全面屏设计，到了2018年终于迎来了大爆发。设计也从原来的18：9，逐渐演变成了刘海屏。而LG作为一家国际大公司，近年来在移动业务上似乎有些力不从心。在如今日新月异的趋势下，LG貌似也终于要选择跟随潮流了。

LG G7海报

近日国外爆料大神曝光了一张LG的新机宣传海报，从海报上来看，LG G7的宣传语为“Life is good when you play mods（模块让生活更美好）”，难道说曾经被砍掉的模块化设计又回归了？从海报上来看，LG G7也采用了刘海屏的设计，底部有下巴。背部为玻璃材质，拥有后置竖排双摄，指纹识别区域位于下方。

LG G7

配置方面，据悉LG G7采用了一块6.1英寸FullVision屏幕，分辨率为3120x1440，搭载骁龙845芯片，标配4+64GB存储，最大拥有可选6+128GB版本可选，搭载了后置1600万像素双摄像头（F/1.6光圈），电池容量为3000mAh，支持IP68级别的防水、虹膜识别。看来即便是不能创造潮流，适时跟上也是明智的选择。