老铁稳了！LG新旗舰也将采用刘海设计

手机行业也有自己的流行趋势,去年突然兴起的全面屏设计,到了2018年终于迎来了大爆发。设计也从原来的18:9,逐渐演变成了刘海屏。而LG作为一家国际大公司,近年来在移动业务上似乎有些力不从心。在如今日新月异的趋势下,LG貌似也终于要选择跟随潮流了。

LG G7海报

近日国外爆料大神曝光了一张LG的新机宣传海报,从海报上来看,LG G7的宣传语为“Life is good when you play mods(模块让生活更美好)”,难道说曾经被砍掉的模块化设计又回归了?从海报上来看,LG G7也采用了刘海屏的设计,底部有下巴。背部为玻璃材质,拥有后置竖排双摄,指纹识别区域位于下方。

LG G7

配置方面,据悉LG G7采用了一块6.1英寸FullVision屏幕,分辨率为3120x1440,搭载骁龙845芯片,标配4+64GB存储,最大拥有可选6+128GB版本可选,搭载了后置1600万像素双摄像头(F/1.6光圈),电池容量为3000mAh,支持IP68级别的防水、虹膜识别。看来即便是不能创造潮流,适时跟上也是明智的选择。