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努比亚发布千元全面屏幕V18：续航好评配置不给力

努比亚发布千元全面屏幕V18：续航好评配置不给力
2018年03月22日 15:34 新浪手机
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　　新浪手机讯 3月22日下午消息，今天下午努比亚在北京召开新品发布会，正式发布了旗下千元“全面屏”手机V18，售价1299元。（新机上手体验

努比亚V18发布会现场努比亚V18发布会现场

　　这款产品采用了一块18：9，分辨率为1080*2160的Full HD屏幕，正面屏占比为86.25%。屏幕像素密度403，色域可达85%NTSC。对比度最高1500：1，峰值亮度可达470cd/㎡。

努比亚V18采用了全面屏设计努比亚V18采用了全面屏设计

　　硬件配置方案为高通骁龙625处理器，搭配Adreno 625CPU。内存方面为4GB RAM+最高64GB ROM，支持最高128GB MicroSD卡拓展，支持双卡双待。

　　摄像头方面前置800万像素，光圈f/2.0摄像头，采用FF对焦技术。主摄像头并没有采用主流的双摄，而是1300万像素，光圈f/2.2摄像头，支持PDAF对焦技术，可分离对焦与测光。

新背面只有一颗摄像头新背面只有一颗摄像头

　　V18除后置指纹传感器外，还支持面部解锁。努比亚方面表示，产品可检测面部106个关键点构建面部数据。

　　续航方面，V18采用了4000mAh容量电池，支持NeoPower 3.0续航准则，官方表示正常可达到两天一充电的使用体验。此外V18还支持OTA给其他手机充电。

　　在系统方面，V18的特色是在机身左侧加入了专用按键，长按可启动小牛语音系统。通过这个系统可直接语音发短信、发微信，还支持语音文字的转换，背后技术由百度提供。

　　产品首批上市曜石黑、太空金、星云红三个版本，随后还会追加象牙白，该机售价1299元起，今日5点预定，29日10点正式开售。（中奇）

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