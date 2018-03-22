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华为尝试推出区块链智能手机 正与多方机构会谈

华为尝试推出区块链智能手机 正与多方机构会谈
2018年03月22日 14:32 新浪手机
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HUAWEI Mate 10HUAWEI Mate 10

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　　新浪手机讯 3月22日下午消息，据消息人士透露，华为正与多方机构会谈欲推出一款能运行区块链技术应用的手机。

　　根据消息人士称，华为公司正与以色列Sirin Labs公司会谈，希望得到将该公司旗下SIRIN操作系统授权，以便与Alphabet Inc的安卓系统一起运行区块链应用程序。目前这次会谈正处于初期，具体内容属于保密阶段，两家公司不予置评。

　　这项会谈时间是在今年才开始的。2月28日一张在Sirin Labs群聊中的图片文案中：“Sirin Labs和华为之间的一场伟大的会议刚刚结束。其他要考虑的事情是，如何能够一起合作，用安全的方式将区块链技术带给大众。”让华为涉及“区块链”技术的消息走漏。

　　这一计划将标志着手机制造企业进军区块链领域，用于去中心化的分类账，用于记录加密货币的交易，使区块链技术更接近大众市场。

　　尽管今年加密货币市场出现市场暴跌，但在过去的一年里已经增长了15倍，达到3500亿美元的市值，数字资产的日常使用仍然有限。

　　其实，曾推出过奢华智能机的Sirin Labs也在“区块链技术”手机深耕，该公司称区块链手机计划在今年下半年之后以约1000美元的价格出售，现在已预售超过25000部手机。（瑞豪）

　　那么到底什么是区块链，什么又是区块链手机？新浪手机通过一篇《机智堂：区块链手机诞生？但现在只能算蹭热点》来为你解答。

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