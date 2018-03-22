苹果回应Siri语音助手Bug问题：未来升级中解决

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新浪手机讯 3月22日上午消息，今日早间Siri语音助手被曝出新Bug，可在iPhone锁定情况下可由非机主读取第三方应用信息的事件，苹果刚刚回应称：“已经意识到了这个问题，它将在未来的软件升级中得到解决。”

iOS 11系统的Siri语音助手发现一个新Bug在iPhone未解锁的情况下，Siri也能阅读通知的详细内容。

在iOS系统中，当有新通知到来时候，可以在屏幕上显示有新通知，但解锁才能看到具体内容，不过Siri绕过了解锁步骤。不管手机是不是解锁，你只要启动Siri，喊它：“帮我读一下通知”就能听到通知详情。

目前，这一Bug仍未修复，但苹果公司回应称，“已经意识到了这个问题，它将在未来的软件升级中得到解决。”并给出了下列措施进行暂时解决：

1、用户可以关闭敏感应用的锁定屏幕通知（转到设置>通知>显示预览>更改为从不）

2、当设备被锁定时，禁用Siri（设置>Siri与搜索>关闭“锁定时允许Siri”）

上述两个方法在屏幕锁定时关闭锁定屏幕通知，并且不能唤醒Siri，以防止Siri读取第三方应用信息。（瑞豪）