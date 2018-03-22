成本降低10%！5.8寸新iPhone X价格曝光

外界普遍传言，苹果在2018年秋季新品发布会上准备了三款产品，分别是5.8英寸的iPhone Xs（暂定名，下同），6.5英寸的iPhone X Plus，还有一款6.1英寸LCD屏的iPhone 9。

这三款的一个共同点是均使用前刘海设计，支持Face ID人脸识别、无线充电、IP68防水等。

据9to5mac报道，Digitimes援引供应链的消息指出，5.8英寸的iPhone Xs的制造成本将显著降低，预计幅度达到10%。

这意味着，苹果在保持相同利润的情况下可以下调起步价了，国外或低于999美元（国行也不需要8388了）。

此前有分析机构给出iPhone X的成本价是400美元，所以新品可能降低到360美元，和三星S9相似。

这样一来，5.8寸新iPhone的市场价格操纵空间就大了，可能会成为三款中最便宜的。

原来，苹果考虑过在5.8寸上使用LCD屏，同时也的确内部测试比6.1寸iPhone RAM规格更低的产品。

此前有消息称，6.1寸LCD屏的“iPhone 9”将定价800美元，所以5.8寸有可能来个720美元？

总之，在阻挡iPhone X热卖的因素中，价格是一个很重要的原因。同时，随着更多屏幕厂商加入供应，Face ID的良率和生产成本降低，苹果可能会动用这一最有效的市场策略讨好消费者。