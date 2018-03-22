LG G7手机宣传海报泄露：骁龙845+6GB

据Slashleaks，一份LG在MWC 2018上秘密展示的广告宣传页在网上曝光，据说是在小型邀请会议的电脑上发现的。

LG G7主打“Life is good when you play mods（模组让生活更美好）”，其中“模组配件”主打的是ThinQ系列产品，也就是加入了人工智能的元素。

目前，ThinQ已经用在LG的电视、冰箱、洗衣机等产品上，是智能互联的重要依托。

回到手机本身，该机使用U形槽刘海屏的设计，底部依然留有下巴。背部玻璃材质，竖排双摄，指纹居中。可能是因为海报将黑边渲染得过窄，反而让人看起来有一种不自然的感觉。

配置方面，G7使用6.1英寸FullVision屏幕（MLCD+面板），分辨率高达3120x1440，也就是19.5：9超宽2K。

内建骁龙845芯片，标配4+64GB存储，可选6+128GB，后置1600万像素双摄像头（F/1.6光圈），电池容量3000mAh。

其它方面，G7还配备了IP68级别的防水、虹膜识别等。

至于G7+，和LG一贯的命名相似，并非大小改变，而是提供了256GB的存储规格。

报道指出，LG G7将于6月份上市。