LG G7手机宣传海报泄露：骁龙845+6GB

据Slashleaks,一份LG在MWC 2018上秘密展示的广告宣传页在网上曝光,据说是在小型邀请会议的电脑上发现的。

LG G7主打“Life is good when you play mods(模组让生活更美好)”,其中“模组配件”主打的是ThinQ系列产品,也就是加入了人工智能的元素。

目前,ThinQ已经用在LG的电视、冰箱、洗衣机等产品上,是智能互联的重要依托。

回到手机本身,该机使用U形槽刘海屏的设计,底部依然留有下巴。背部玻璃材质,竖排双摄,指纹居中。可能是因为海报将黑边渲染得过窄,反而让人看起来有一种不自然的感觉。

配置方面,G7使用6.1英寸FullVision屏幕(MLCD+面板),分辨率高达3120x1440,也就是19.5:9超宽2K。

内建骁龙845芯片,标配4+64GB存储,可选6+128GB,后置1600万像素双摄像头(F/1.6光圈),电池容量3000mAh。

其它方面,G7还配备了IP68级别的防水、虹膜识别等。

至于G7+,和LG一贯的命名相似,并非大小改变,而是提供了256GB的存储规格。

报道指出,LG G7将于6月份上市。