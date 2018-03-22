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魅蓝E3评测：满血怪兽！骁龙636标配6G大运存

魅蓝E3评测：满血怪兽！骁龙636标配6G大运存
2018年03月22日 08:05 新浪综合
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　　本文来自太平洋电脑网

　　年初魅蓝S6的出现，终于让热爱‘青年良品’的用户一步跨入全面屏的时代，拥有Exynos 7872强大的性能支撑和Flyme系统体验极佳的游戏模式，使得魅蓝S6一度成为同价位中少有的吃鸡神器。

　　但对于热爱游戏的年轻人来说，对游戏体验的追求当然不能止步于在‘标准画质’游玩。想要更流畅的操作体验，更赏心悦目的视觉效果，作为主打性能表现的魅蓝E系列担起了给热血青年更好‘装备’的重任：魅蓝E3隆重登场。

　　手机参数方面，魅蓝E3搭载基于14nm工艺制程的骁龙636处理器，全系标配6GB LPDDR4X运行内存，拥有64GB/128GB闪存规格可选。前置800万像素摄像头，后置1200万像素+2000万像素双摄组合，支持全像素双核对焦。价格方面，魅蓝E3 6GB+64GB版仅售1799元，6GB+128GB版则为1999元。3月21日开启预约，3月31日全渠道正式开售。

魅蓝E3 参数表
CPU 高通骁龙636（14nm FinFET、Kryo 260架构）
GPU Adreno 509
RAM 6GBLPDDR4X
ROM 64GB/128GB（最高支持128GB TF拓展）
屏幕 5.99英寸 2160×1080 FHD+分辨率全面屏
摄像头

 

前：800万像素、f/2.0、ArcSoft美颜算法、Face AE自动人脸识别

后：1200万像素（IMX362）+2000万像素（IMX350）

f/1.9+f/2.6、全像素双核对焦、2.5倍无损光变

 
系统 Flyme 6.3（基于Android 7.1）
尺寸 156.8x75x7.6mm160g
颜色 曜石黑、香槟金、丹青
电池容量 3360mAh（不可更换）、20W cold mCharge快充（10V 2A）
网络制式 全网通公开版、全网通移动版
特色功能 mBack交互、mCharge快充、全面屏

　　系统运行基于Android7.1的Flyme6.3。内置电池容量3360mAh，底部Type-C接口支持10V/2A规格的20W Super mCharge。网络制式为双卡双待全网通，机身色彩提供香槟金、曜石黑、丹青三种选择。

　　外观：更年轻，更舒适

　　魅蓝E3的外观采用新一代年轻化超前设计，在继承魅蓝家族机型的金属设计的同时，重新定义了专属于魅蓝E3的自我风格。

　　四周的圆润和恰到好处的背面弧度一起勾勒出如此惊喜的握持手感，双面十分平整，没有任何多余的器件让整机更显一体化。

　　魅蓝在侧边指纹解锁模块上是下足了功夫，为了让用户左右手解锁同样舒适，魅蓝对指纹模组进行毫米级微调，在机身侧边勾勒出一处最贴合用户手指的‘舒适圈’。

　　得益于全面屏加持下小巧便携的机身和舒适的指纹验证区域，在我实际体验中左右手都十分顺手就能事先解锁，拿起手机的瞬间屏幕就完成了解锁到亮屏的过程。真正能做到媲美正面指纹识别的体验。

　　背面采用竖排双摄的设计，并且背壳上采用金属一体化机身。一刀切的天线工艺，让他在外观上几乎难以找到同价位的对手。而丹青版本更是颇具心思，在整体蓝色的机身上点缀了丹红色的电源键元素，成为点睛之笔。

　　香槟金、曜石黑、丹青蓝三种颜色可选让这款魅蓝E3看上去更像是个多面达人。黑色显得沉稳大气适合商务人士，而丹青蓝机身搭配红色电源键看起来也是动感十足，成为年轻用户彰显个性的标志。

　　拍照：全像素双核对焦，无损光变

　　从魅蓝Note6开始，拍照配置成为继性能参数外，魅蓝新机又一能够带来惊喜的保留项目。这次的魅蓝E3同样不负众望，延续了美誉度较高的1200万像素SONY IMX362传感器，配备F/1.9光圈和6P定制镜头，更支持拍照旗舰水准的全像素双核对焦技术。

　　此次魅蓝E3的副摄像头还升级为2000万像素的IMX350传感器，可实现2.5倍光学变焦，也是当前3K+价位旗舰机的主流副镜头搭配之一。支持相位对焦技术和硬件实时HDR，并可以在相机专业模式中独立开启使用。

　　在全新处理器加持下，魅蓝E3对焦技术得以再度提升。Dual PD全像素双核对焦配合骁龙636内置的 Spectra 180 ISP，可以选择最适合当前光照的对焦手段。拍照速度由原来Note6基础上的0.03s提升至0.026s，对焦体验更加准确迅速。

　　相机界面比较简单，基本功能一目了然，对于有更多需求的用户则可以点击左上角的模式选择，在这里可以看到专业模式、表情趣拍等功能，相机的可玩性比较高。

　　搭载双摄的魅蓝E3支持高达2.5倍的光学变焦，通过轻点“拍照”字样上方的倍数，就能直接在2倍光学变焦下成像。（魅蓝 E3 目前相机版本默认提供2倍变焦，实现2.5倍变焦可通过双指滑动实现）。

　　对于喜欢美颜自拍的用户，魅蓝E3前置采用三星 800 万像素镜头，并搭载虹软美颜算法，可自动学习人像轮廓信息，解决美颜磨皮不均匀的现象。F/2.0光圈配合FaceAE 面部亮度智能增强，随时自拍都清晰动人。

　　不止美颜自拍，相机应用还贴心地加入了魅族趣拍功能。无需额外下载第三方美颜软件，就能实现跟随面部的AR实时美颜和趣拍表情，对于妹子用户来说，想必会爱不释手。

　　来到后置双摄的体验，给人最大的感受就是比魅蓝Note6更快的对焦速度，对焦和测光在焦点改变的一刻迅速完成。甚至在一些光线较暗的场景，全像素双核对焦在速度上的优势也相当明显，拍照得心应手。

　　成像表现就维持了IMX362高水准的发挥，1200万像素解析度表现出色。值得一赞的地方是色彩方面超越了同价位机型的主流发挥，达到拍照旗舰的水准，使得整体样张风格十分养眼，适逢春意盎然，用来拍摄美景最好不过。

　　2.5倍光变的表现也令人满意，在同等距离下拍照，光变后的样张能够捕捉更多的远处细节，无论是文字还是物体的纹理都显得更加清晰锐利，解析度完胜常规模式。2000万像素副镜头解析度同样不俗，足够满足日常的使用。

　　双摄景深方面，魅蓝E3使用的是和iPhone X类似的副摄像头成像方案。从实际效果来看，魅蓝双摄算法对物体远近可以准确把握，即使是路标的支撑杆部分也没有出现多余的模糊。

　　样张欣赏

　　虽然不是第一次推出全像素双核对焦的机型，但魅蓝E3的拍照表现依旧足够让人感到惊艳。不仅对焦速度超越了前辈魅蓝Note6，并且在色彩、双摄表现和可玩性都更上一层楼。对于定位更高阶的拍照手机来说，在拍照发力的魅蓝真是个不小的威胁噢。

　　系统：独一无二的小圆圈和实用的人机交互

　　在国产智能手机刚起步的阶段，将定制ROM以及用户体验作为竞争力的厂商并不多，而时至今日，经过多次洗牌和大浪淘沙后，无论是魅族的Flyme，抑或是MIUI、EMUI等，似乎能难在这其间评定优劣，但如果从对人机交互方面的探索上看，Flyme无疑是走在最前面的。

　　从早期的小圆圈到Smart Bar，再到赞誉无数的mBack，Flyme对人机交互的尝试从未止步，然而，随着全面屏时代的到来，以往那些基于物理Home建的交互设计已经无法适应新的变化，是随波逐流还是特立独行？在这台魅蓝E3上，Flyme给了我们答案。

早期的腰圆键和mBack（魅蓝3S）早期的腰圆键和mBack（魅蓝3S）

　　魅蓝E3将Android的三个导航键替换成为Flyme经典的小圆圈，并配套了一个完全基于小圆圈的交互体系：

　　1、mBack

　　利用压力触控技术，实现轻触返回和重按Home的功能。尽管虚拟按键和物理按键的按压体验不尽相同，但事实上，配合震动马达的模拟触感震动，这两种交互维度还是很容易分辨的，对于用户而言并不需要太高的上手成本。

　　2、快速切换后台任务

　　在底栏进行横向滑动，可以快速切换前后两个后台任务。多数情况下，这种交互操作在切换前、后一个后台任务的时候会更节约时间成本，但在切换多个任务的时候就显得不够便捷，因为用户未必会记得开启过的每个APP的顺序，倒不如打开多任务界面进行选择。因此，我猜测这个功能应该是用来替代Android原生的快速切换任务功能（快速双击多任务按键切换前一个任务）。

　　3、跟手切换后台多任务

　　长按底栏的空白区域，跟随手指滑动即可快速切换多任务。字面上或许不太好了解，但这个功能的交互逻辑其实很简单——按住滑动=选择，放开=确认，值得一提的是，手指的滑动距离会根据后台任务的数量进行变化，后台任务越多，每个任务之间的滑动切换距离越短，从而确保手指滑动到底栏的左右边缘时可以切换完所有任务。

　　4、长按锁定屏幕

　　在设置中，用户可选择长按小圆圈锁屏的功能。从便捷性上来说，长按确实不如按压快捷，但由于魅蓝E3的电源键位置偏高，单手操作并不方面，因此才有这个可替换的交互方案。

　　值得一提的是，为了满足不同用户的需求，小圆圈是可以替换成Android导航键的，同时，小圆圈也支持隐藏和呼出（轻触左侧小圆点隐藏，向上呼出即可显示），最大程度地保证全面屏的视觉观感和内容呈现。

　　硬件：骁龙636+6GB运存满血配置

　　在魅蓝E3正式发布不久前，魅族科技高级副总裁李楠就在微博上表示：“636必须搭配 6GB 才是满血状态，否则都是残血。所以魅蓝E3标配6G运存。”所以我们现在见到的魅蓝E3直接全系标配了LPDDR4X的6GB运存，并搭载高通骁龙636处理器。

　　从型号来看，不难发现骁龙636就是准备“神U”衣钵的产品，兼顾长续航和主流级性能。依旧采用14纳米FinFET制程工艺，架构升级到中高端级别的八核心1.8GHz的Kryo 260，CPU性能较骁龙630提高40%；GPU升级为Adreno 509，以应付当下大型游戏的需求。

　　除了性能上的升级，骁龙636还加入了14位Spectra 160 ISP、全面屏支持等诸多新特性。配备X12 LTE调制解调器，下行支持3x20MHz载波聚合、256-QAM高阶调制，峰值速率600Mbps；上行支持2x20MHz载波聚合、64-QAM调制，峰值速率150Mbps。

　　骁龙636+6GB运存这样的“满血组合”有着怎样的性能，立刻跑分看看。新版安兔兔总分112478分，接近骁龙660的14万分平均水准。Geekbench单核1327分，多核4872分，较630有明显的提升。闪存速度方面则维持在主流水准。

　　对于中端入门级的Soc来说，骁龙636的跑分表现已经相当接近如今骁龙660这样中端主流产品的水准，日常使用是没有问题的，那么游戏表现能否成为魅蓝宣传那样的“热血青年新装备”呢，火速进入吃鸡环节。

　　测试游戏选用《绝地求生：刺激战场》，为了充分压榨性能，游戏画面参数调节到高画质，同时开启高帧率模式。

　　在Flyme系统游戏模式和6GB大运存的加持下，魅蓝E3运行吃鸡游戏没有太大压力。在1080P的全高清高画质下，地图加载迅速，操作跟手。全程画面稳定在30帧以上，达到流畅运行的水准，在同价位机型中性能表现不俗。

　　更细腻宽广的全面屏对战场局势的判断也相当有利，即使是草丛里的“幻影坦克”也无处可藏，整局下来发热为暖手的程度，电量消耗甚至不足10%。

　　亮眼的能效表现，并没有让魅蓝E3在电池配置上有所减配。内置电池容量3360mAh，并支持低温快充cold mCharge，通过底部Type-C接口和定制电源进行10V/2A 的20W高压直充，30分钟即可完成53%的电量注入，温度相比上代快充技术降低4.2℃。

　　从跑分和吃鸡体验来看，魅蓝E3采用骁龙636搭配大运存的配置足够满足多数游戏用户的需求，也弥补了当前魅蓝手机在主流性能机型上的空位。虽然性能不是顶级水准，但满足一天使用的长续航表现，和刚刚好可以畅玩高画质游戏的性能，足够让大众消费者有选择它的理由。

　　结语

　　青年良品，顾名思义就是面向年轻人的好产品。而作为年轻用户，“拍照”和“性能”无疑又是用机过程中出现频率最高的关键词。魅蓝E3的出现，再次让青年良品得到了最佳诠释，在同价位机型当中，魅蓝E3不失为一个表现十分均衡的选择，无论是偏爱商务风格还是个性颜值的用户，都能从它的身上发现闪光点。

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