Siri又弱智了：不解锁也能读通知详情

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新浪手机讯 3月22日上午消息，在iOS 11系统上，又一个新bug被发现了，在iPhone未解锁的情况下，Siri也能阅读通知的详细内容。

在iOS系统中，当有新通知到来时候，可以在屏幕上显示有新通知，但解锁才能看到具体内容，不过Siri绕过了解锁步骤。不管手机是不是解锁，你只要启动Siri，喊它：“帮我读一下通知”就能听到通知详情（视频演示）。

设置了“解锁才显示预览”后，手机上看不到通知详情

我们试验了两种情形，均是手机未解锁，并且设置了解锁才显示通知预览情景下：1 非机主（声音相似的男性），直接喊“嘿 Siri”启动它，之后“帮我读一下通知”；2 手按iPhone X的电源键启动Siri，之后“帮我读一下通知”。——两种情形都可以听到Siri读出来信息详情。

能读取的内容需要来自Siri已经支持的App，例如微信，可以直接读取别人给机主发了什么具体信息，或是360摄像机的监控通知，但像新浪新闻App这种不能读取，应该是第三方App没接入缘故。

国外常用的WhatsApp、Skype等其他即时通讯应用，Siri都可以读取信息的内容。唯一的例外是苹果自己的iMessage，只有手机解锁，Siri才会读取信息详情。

这个bug应属于Siri的接口或第三方App的漏洞，在iOS 11.2.6和iOS 11.3 beta版中具有出现，目前已经有外媒向苹果公司报告了此事。

要隐藏或显示锁定屏幕上的消息内容，进入设置>通知，选择应用程序，选择预览，然后选择您的选项。