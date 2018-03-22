渐变色+徕卡三摄 华为P20 Pro全面曝光

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华为P20将于3月27日在法国巴黎正式发布，随着发布会时间的临近，关于新品的多种消息也是被逐渐曝光。目前已经确认P20将搭载麒麟970处理器，更高阶的P20 Pro将升级为徕卡三摄成像系统，并采用OLED屏幕，其外观也将融入渐变色设计，更加大胆前卫。

关于P20 Pro所采用的徕卡三摄成像系统，外媒Phonearena也是给出了其详细的规格。据悉三摄系统由一组4000万像素（广角）+800万像素（长焦）的双摄，以及一颗2000万像素（单色）镜头组成，拥有5倍无损变焦范围，广角镜头的光圈范围也支持从从f/1.6到f/2.4的两档调节。

前置摄像头方面，P20 Pro采用了一颗2400万像素影像传感器，支持像素合成技术，在暗光下可将4颗像素合而为一，感光能力比一般传感器高出300%以上，有效改善了画面的亮度。

此外，有XDA论坛开发者还在华为P20和P20 Pro的固件信息中找到了支持慢动作视频的代码，并显示与三星Galaxy S9一样具备960帧720p分辨率的超级慢动作视频功能。

其他参数上，华为P20 Pro确认搭载麒麟970处理器，6.1英寸OLED屏幕，配有4000毫安时电池，并支持IP67级防水功能，采用了Tybe USB-C3.1接口，支持蓝牙4.2技术和NFC功能，机身厚度为7.65mm，重量达到了174克。除了酷似iPhone X的刘海屏设计，其渐变色的玻璃机身也极具辨识度。

按照计划，华为P20系列将有3款机型，即P20 Lite（国内的nova 3e）、P20以及P20 Pro，都将于3月27日在法国巴黎正式发布，国内发布会初步定于4月12日，具体的售价信息也将一同公布。