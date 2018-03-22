香槟金版Kindle Oasis为非黑即白的文字世界添些色彩

本文来自爱范儿

电子阅读器只能是非黑即白的配色？No No No，亚马逊就为其旗舰机型 Kindel Oasis 2017 增添了新的香槟金配色。

在去年曾经详细评测了亚马逊旗下的这款新旗舰阅读器，诸多新特性的升级让办公室里爱读书的编辑爱不释手。

这次用上新配色的 Kindle Oasis 2017，可能是因为看惯了过去 Kindle 上一贯的黑白配色，初次看到多少有些不适应，但拿在手上，相比银灰色版本的 Oasis 2017 视觉上要“暖”不少，在阳光下阅读，多了几分惬意。

因为依然是全金属机身的缘故，如果气温较低，拿在手里还是会有些冰手。

不过，冰手归冰手，在这里还是要为 Oasis 上略微突起的手柄设计鼓掌，当上一代 Kindle Oasis 出现在我们眼前是，看到它的人多半会为那个既不平衡又不那么美观的设计感到奇怪。

但，正是这个看似突兀的手柄，让 Oasis 有了 Kindle 系列中最佳的握持手感，如果细想一下，你是否有将读过的书页翻折于书背后，然后单手持书阅读的时候？

是的，将 Kindle Oasis 拿在手里的感觉和那种读书的姿势几乎完全一样，这个最不像阅读器的东西，却更像一本书。

另外，Kindle Oasis 2017 的重量达到了 194 克，觉得 iPhone X （174 克）重的人，都没觉得 Kindle Oasis 更沉，这也得益于这个手柄的设计。

因此你可以说这个设计怪异，但却不能否认它设计地合乎阅读习惯，另外，左右手持书时，屏幕会自动翻转，不用纠结惯用手的问题了。

除了新配色，香槟金版的 Kindle Oasis 2017 和我们之前评测的银灰色版本在硬件配置上并无差别，复习一下的话，7 英寸 300 PPI 触摸屏，IPX8 防水级别，方便翻页的物理按钮，12 颗阅读灯（自动调节亮度），32 GB 机身存储。

到了这一代 Oasis，其触摸屏的响应速度终于能够令人满意，翻页速度也大大提升，没有过去翻页时黑白闪烁的加载问题。

好了，我要去读书了，毕竟能让我在成文时想到到的华丽辞藻早已经忘得没几个了。