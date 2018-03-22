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传索尼4K+全面屏产品不止一款 售价或超八千

传索尼4K+全面屏产品不止一款 售价或超八千
2018年03月22日 07:56 新浪手机
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　　本文来自IT168

　　索尼的4K+全面屏产品或许不止一款。根据日本博客网站Sumahoinfo最新曝光的信息，除了已经曝光的H8176，索尼还有型号H84XX的新机同样会配备4K+全面屏，分辨率高达4320×2160，搭载骁龙845移动平台，并拥有6GB内存，预计6月份与我们见面。

　　同时根据消息人士在微博上披露的说法，这两款4K+全面屏产品在屏幕素质上会有所取分。一款会采用夏普的4K+LCD显示屏，而另一款则会使用LG Display的4K+POLED显示屏，并且会内嵌AKM公司的高级DAC芯片AK4490EN，在音质表现上会更加出众。

　　已经有网友在微博上放出了疑似索尼4K+全面屏机型的背面渲染图，显示该机采用了与Xperia XZ2接近的设计语言，后置指纹+垂直双摄的设计。其中的双摄会采用了索尼在MWC大会上展示的双摄模组，传承SuperMotion超慢动作摄录的同时，最高支持ISO 51200的感光度。

　　按照之前的消息，索尼会在6月公布自家4K+旗舰产品的最新动态，而参考索尼一贯的定价策略，预计这两款产品的价格也将不菲，OLED屏幕版或将超过8000元。

索尼全面屏4K
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