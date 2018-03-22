刘海屏带下巴竟能火 知道真相后豁然开朗

最近，一大波密集的手机新品发布会过后，市面上采用刘海+下巴全面屏的手机越来越多，不管你喜不喜欢，不出意外这就是今年主流手机最流行的配搭了。为什么手机厂商都钟爱刘海+下巴的设计呢？其实，这些手机厂商们也想做到最完美，但这其中有些难言之隐。

刘海屏带下巴竟能火 知道真相后我豁然开朗

苹果iPhoneX开创刘海屏设计

去年9月份，苹果发布了十周年纪念版的iPhoneX（天猫购买连接），异形全面屏的加入带来了极高的屏占比，顶部形似“刘海”的设计也引来不少争议。说丑陋的有之、说可爱的也有之。但无论你怎么看，这小半年过去了，大部分人都已经习惯了这种刘海屏的设计。而且这种设计确实对提高屏占比有着不小的帮助。

苹果iPhoneX

在iPhoneX正式开卖前，高达八九千的售价让不少分析师唱衰iPhoneX（天猫购买连接），但事实却是一如既往地大卖，这不由得再次引来安卓厂商的跟风。反正跟着iPhone走，虽然不一定对，但绝不会错到哪去。抛开跟风的元素，我们来聊聊去掉刘海有什么困难。

▍去掉屏幕刘海有多难？

我们先来看看一般刘海上都有哪些元器件：前置摄像头、听筒、麦克风、扬声器、光线传感器、距离传感器等，iPhoneX由于加入了面部识别，其刘海上还拥有红外发射装置和点阵投影器。可见，小刘海的作用可不小。

刘海集成了众多元器件

对于一般安卓机来说，通过技术的更迭和发展，除了前置摄像头，其他的基本上都可以隐藏起来。所以只要解决了前置摄像头的问题，去刘海也就好解决了。

小米MIX2前置摄像头位于机身右下角

你还别说，去刘海真有厂商尝试过，小米MIX2（天猫购买连接）就是个很好的例子，其将前置摄像头给放在了机身底部，使得手机顶部没有了突兀的刘海设计，不过极度反人类的前置摄像头引来了不少人的吐槽，尤其是对于喜欢自拍和视频聊天的用户，这一设计是无法忍受的。

vivo APEX升降式摄像头

鉴于此，前阵子vivo发布的最新概念机APEX的升降式摄像头引来了一片好评。解决了前置摄像头的问题，vivo APEX也就可以完全去除刘海了。不得不说，这一概念设计还是令人满意的。不过由于vivo APEX还是概念机，所以我们暂时还无法看到这一技术量产。

▍除了刘海，难道就没有其他方案？

目前来看，不难发现，屏幕上的刘海设计已经发展得比较成熟了。这也导致了目前屏幕顶部空间设计上，形成了以iPhoneX为代表的刘海屏，以三星旗舰（天猫购买链接）为代表的曲面屏+窄额头和以小米MIX为代表的光额头。

其他厂商站队的时候，其实不难选择，小米MIX2的前置摄像头方案影响使用体验；三星的方案技术难度太大，如果不做成曲面屏视觉冲击力也不够。这样下来，只剩下以iPhoneX为代表的刘海屏，况且刘海屏的OLED技术不仅三星可以提供，京东方也宣布第6代柔性AMOLED生产线已经在成都提前量产。这样一来，可选的刘海屏就更多了。

所以，这也就是国产厂商都喜欢采用刘海屏的原因，在可量产的工艺中，刘海屏是体验较好、也是最为经济的选择。



国产旗舰为何用刘海屏还要留下巴？

▍苹果iPhoneX就没有留下巴

苹果iPhoneX除了在额头上有个“刘海”，其他的边框全部等宽，包括两侧和底部，如果将两侧边框和底部等宽的手机称之为无下巴，那么目前只有iPhoneX去掉了下巴。可能有人会问了，为什么iPhoneX可以这样做呢？

▲iPhoneX无宽下巴

这就不得不说说手机屏幕的封装技术了。

目前主流的封装技术主要分为COF、COG和COP三种工艺。这三种工艺的技术难度逐级递增。

COG—小米MIX、iPhone8等

COG是目前成本最低、最传统的屏幕封装技术，这种技术是指将屏幕的驱动芯片直接从屏幕一端延伸出来，放在手机屏幕下巴的玻璃背板上，因为玻璃背板上的那块芯片体积较大，所以边还是比较宽，主要体现在排线的一端。

像小米MIX、iPhone8等手机采用的都是COG的技术。所以手机下巴的位置会比较宽一些。

COF—小米MIX2、三星Note8等

COF工艺相比COG工艺更加先进，COF技术把玻璃背板上的芯片放在屏幕的排线上，这样就可以直接和屏幕排线一起放置到屏幕底部。

图片来自巨世显示

三星Note8和小米MIX2都采用了这种封装技术，所以这类手机的下巴均比上一代要窄得多。这也是目前大多数国产旗舰的刘海屏采用的工艺。

vivo X21屏幕指纹版采用了的COF封装工艺

可以大胆的预测，今年主流的国产旗舰，例如刚发布的vivo X21（天猫购买链接）采用的都是这种COF封装工艺，也就是说，虽然边框很窄，但还是会有一定宽度的下巴。



COP—苹果iPhoneX

最顶级的封装技术来了，COP技术是在COF的基础上再次升级，它将屏幕的驱动芯片和排线全部折叠了起来，塞进了屏幕的下方。这项技术目前只有三星可以实现。

苹果iPhoneX的屏幕封装技术

苹果iPhoneX就得益于采用三星柔性OLED特有COP封装工艺，因为其背板不是玻璃，使用的材料其实和排线一样，在COG的基础上直接把背板往后一折就行，厚度进一步缩小，COP封装工艺的屏幕就能够做到真正的四面无边框。当然屏幕折叠起来后，iPhoneX的厚度也达到了7.7mm，这也是从iPhone4以来，最厚的一款iPhone了。

▍既然这个工艺这么牛X，为什么其他厂商不能用呢？

当然是技术和成本的原因，这项技术可是苹果专门花重金找三星定制的，嗯，反正不要跟苹果谈钱，苹果的资金可能十个指头也数不过来。这块屏幕有多贵呢？苹果官方更换屏幕的价格为2278元，换一块屏幕的价格和换一台国产中高端手机的价格差不多了。。。

iPhoneX更换电池价格

所以一般的国产厂商也没有这么多资金去找三星定制这样一块屏幕，话说回来，即使有国产厂商花高价去定制了和iPhoneX类似的无下巴屏幕，但是定价8千多，你能接受吗？所以综合考虑成本和市场因素，大部分国产厂商都采用了刘海+下巴的COF封装工艺，这也是为什么我们只花两三千就可以购买到屏占比极高的刘海屏。

写在最后：希望国产OLED厂商能突破技术壁垒

通过上述分析，我们不难看出，COP封装工艺目前技术难度较高，成本也居高不下。如果国产厂商能抓住这个转折点，突破这个技术难点，相信之后的路会好走很多。

根据目前的消息来看，京东方成都柔性6代线已实现量产；绵阳柔性6代线已完成封顶，预计将于2019年实现量产。而他们在合肥的10.5代生产线提前投产，其在工艺保障、技术控制难度等方面有了较大的突破。

这是个不错的信号，如果京东方能利用好全面屏这个大风口，相信不仅对国产OLED事业是个极大的鼓舞，更是能让我们消费者使用到性价比更高的全面屏手机。相信到那个时候，去掉下巴的全面屏手机才是主流。

从全面屏这个角度来看，手机屏幕这几年发展速度极快，去年底从16：9的比例迅速升级成18：9，如今已经进入19：9的刘海屏阶段，相信过不了多久，手机即将进入去下巴的阶段，到那时，屏占比超过90%的手机将成为主流，我们也将享受到更好的使用体验。