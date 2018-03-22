18年手机热门黑科技 这款手机竟全占

手机开始追求黑科技

转眼间，“新时代”的智能手机已经在热情高涨的铁轨上狂奔了十年。到了2018年，手机行业的差异化正在降低，朝着趋同的方向发展。

不过，虽然手机的同质化越来越严重，但是在一些要求一定技术底蕴的功能上，依然是几个核心玩家的主场。比如，虽然全面屏泛滥，但是有的手机厂商却可以为手机带来更高的屏占比、更绚丽的显示效果；面对全面屏时代最棘手的解锁问题，有的厂商只能做成背部指纹解锁，但是有的厂商却可以将指纹识别区域嵌入屏幕中。

iPhone X的异形全面屏

今天我们就来盘点一下2018年几个手机行业热门的“黑科技”。

异形全面屏

如果说2017年是全面屏元年的话，我想2018年绝对是异形全面屏的元年。

手机屏幕越来越大（图源：ifeng）

从历史的规律来看，屏幕肯定是朝着越来越大的方向进化，但是由于手掌宽度的限制，手机的尺寸不可能一直大下去，所以只能寄希望于屏占比的提升。

现在来看，异形全面屏几乎已经到了屏幕尺寸拓展的极限——由于前置摄像头、听筒不能隐藏——只能留有“刘海”。

异形全面屏的难度更高

另一方面，异形全面屏的工艺难度也比普通屏幕要高很多，因为传统手机屏幕只需要切出一个直角矩形即可使用，非常简单。但是异形全面屏不光四个角是弧形，屏幕正中“刘海”的弧度更是对工艺有极高的要求，这就会使屏幕的良品率下降很多。

所以，虽然成本较高，但是为了更高的屏占比，异形全面屏是手机进化必须要走的路。

屏幕指纹识别

全面屏时代，众多手机厂商面对的最棘手的问题就是解锁方式，由于屏幕的拓展，传统的正面指纹解锁方式无处安身。

iPhone X“刘海”

以苹果为首的手机厂商，选择放弃传统的指纹识别改用Face ID面部识别。不过由于对识别角度以及姿势的特殊要求，Face ID并没有达到媲美传统指纹识别的易用度。

三星盖乐世 Note8后置指纹识别

以三星为首的手机厂商，被迫妥协——将指纹后置，虽然保留指纹识别了，但是实际使用的时候体验却大打折扣。

那么全面屏时代，就没有一个完美的解锁方式吗？

vivo屏幕解锁与iPhone 8对比

在2018年初的MWC上，vivo展示了成熟易用的屏幕指纹识别技术，最重要的是，该技术已经可以量产。从实际的使用来看，vivo的屏幕指纹技术已经非常成熟，无论是录入还是解锁，都与传统的指纹识别别无二致。

所以，可以预见的，在未来屏幕指纹识别技术，一定是全面屏手机的标配。

3D面部识别

虽然很多人更喜欢指纹识别，但是从长远的眼光来看，“手机主动认识和你”的面部识别肯定比“你叫醒手机认识你”指纹识别要安全和简单的多。

“噢，你来了，我给你解锁！”

虽然现阶段安卓阵营的大部分手机都支持面部识别解锁，但是从技术层面上来说，安卓手机阵营的面部识别并不安全，因为其采用的是“平面识别”技术，简单来说利用的是最基本的几何特征进行人脸的识别。

安全性上就有些不尽如人意了，无论是与机主面容相似的人还是机主的照片都可以轻松骗过手机。

Face ID面部识别

这时候，苹果Face ID基于景深的3D建模安全性就比“平面识别”要高级的多，Face ID解锁的瞬间可以通过3万个不可见的红外光点感知用户面部特征，瞬间识别用户。

人工智能是升华点

作为现在手机“升华”的突破点，人工智能被众多手机厂商寄予厚望。通过人工智能我们可以快速实现简单的操作，比如，叫车、发微信、听音乐。。。。。。

不过目前来看，手机上的人工智能还处于襁褓阶段，无论是便利性还是易用性都未达到成熟的阶段。

苹果Siri的体验令人哭笑不得

比如，当我们要求苹果Siri播放音乐的时候，很多情况下都只能得到“那得先给iPhone解锁”的回复，令人哭笑不得。

就目前来看，现如今大部分手机上的人工智能属于“人工智障”的范畴。不过就像婴儿从走到跑一样，人工智能也同要需要这个过程，只要给它时间，有理由相信，人工智能将成为手机的重要突破点。

这款手机竟有全套“黑科技”

3月19日，vivo在浙江乌镇发布了年度旗舰产品——vivo X21。出人意料的是，这款手机竟然凑齐了18年手机市场全套的“黑科技”。

vivo X21屏幕指纹版

屏幕方面，vivo X21采用了19：9的6.28英寸异形全面屏，两侧的边框厚度为1.66mm。如果不包含顶部的刘海，vivo X21的屏占比高达90.3%。

左下为vivo X21 右上为iPhone X

由于采用了“刘海屏”的设计，难免让人想和iPhone X对比，从实际的对比来看，vivo X21的“刘海”比iPhone X要小得多，带来的效果也更加震撼。

解锁方式上，vivo不负众望，将前段时间在MWC上展出的屏幕技术量产，推出了vivo X21屏幕指纹版。

vivo X21屏幕指纹版解锁过程

经过了vivo的探索，vivo X21屏幕指纹版的屏幕指纹与传统的指纹识别无论是录入上还是解锁的速度上，都相差无几。

作为对未来面部识别解锁的布局与探索，vivo也在vivo X21上用上了全新的面部识别，不同于传统的“平面识别”技术，vivo X21的面部识别技术带有3D景深信息的，拥有1024个面部特征维度。

vivo X21面部识别慢速gif

同时，得益于红外补光灯，即使在黑夜情况下，vivo X21也可以在不打扰用户的情况下完成解锁。

另外，vivo X21还搭载了“智慧引擎”。首先就是智能语音助手“Jovi”，这个语音助手提供的智能场景可以协助用户更好的管理生活和工作。

Jovi智慧场景

负一屏、智慧识屏、智慧场景都极大的简化了我们的工作成本，提高了我们的工作效率。

vivo X21专属游戏优化

vivo X21还通过“智慧引擎”专门优化了游戏——实现免打扰、游戏画中画等功能。

vivo X21自拍效果

在vivo最擅长的拍照领域，vivo X21也通过AI识别用户的性别、肤质、肤色和场景光线，智能匹配美颜方案，综合给出更合适的美颜建议。

总的来说，此次vivo发布的vivo X21不光是超越了以往的自己，使自己摆脱了“营销”的帽子。更重要的是，vivo X21凭借异形全面屏、屏幕指纹、面部识别、人工智能这些独具匠心的黑科技，已经走在了行业的前列，成为了行业的探路者和引领者。