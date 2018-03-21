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预热春季发布会 苹果更新全系AppleWatch表带

2018年03月21日21:05  新浪数码   收藏本文     

　　新浪手机讯 3月21日晚间消息，苹果公司刚刚更新全系Apple Watch新表带，包括橡胶运动表带、精织尼龙、回环式运动表带、Nike运动表带、经典扣式表带以及爱马仕表带。

苹果2018新表带苹果2018新表带

　　自2015年推出Apple Watch之后，每年定期推出一些新表带已经成为苹果公司的习惯，本次依旧如此并且多是比较靓丽的配色，刻意迎合春季。例如柠檬黄（Lemonade）、树莓红（Red Raspberry）、丹宁蓝（Denim Blue）的橡胶表带，以及黑色、蓝色、条纹、粉色条纹的尼龙表带；以及艳粉色（Hot Pink）、海洋绿（Marine Green）、湖蓝色（Tahoe Blue ）的回环式运动表带。

Nike新款运动表带Nike新款运动表带

　　本次苹果与两家合作公司也有新品推出，例如内白外黑的Nike表带，并且依旧是当季Nike的新跑鞋颜色搭配，这种方式在去年也曾使用过。

新款爱马仕表带新款爱马仕表带

　　苹果与爱马仕本次推出是新款产品，经典马鞍皮与白色皮质混搭，并有打孔设计，有Single Tour和Double Tour两款样式。

　　这批新表带都将在本月底上市，用户可通过苹果官网、Apple Store零售店、以及其他苹果授权渠道购买。苹果大概看重正是天气回暖人们户外运动增多这个机会，期待更多用户能换个新表带开始运动。（晓光）

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文章关键词： 苹果表带爱马仕运动

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