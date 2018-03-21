1799元魅蓝E3评测：拍照和性能在这价位真无敌了？

本文来自小彭说机

对于手机行业的而言，一场新的全面屏大战已经开始了，这场战火已经蔓延到千元机领域了。以至于网友调侃“2018年，新机没有全面屏的都是耍流氓”，由此可知全面屏的火爆。国内手机厂商魅蓝也是在3月21日发布了其最新的全面屏新机——魅蓝E3，引起了不少的热潮。那么这款售价1799元起步的魅蓝E3实际表现如何呢？评测一番就知道了。

在评测之前，先来看看硬件参数信息先，毕竟硬件也是影响手机体验的重要组成部分。从硬件参数上来看，魅蓝E3确实很强，亮点也是十分的吸引人，尤其对于同价位来说，可以说是旗舰般的存在。

外观：全面屏+全金属一体化机身

目前来说，手机的外观设计也是一个重要的组成部分，毕竟颜值真的很重要。魅蓝E3正面采用了5.99英寸的18：9全面屏设计，分辨率为2160x1080，屏幕色彩显示效果不错，比较讨好用户眼球。还有一点大家都知道的优势，18：9全面屏相比传统的手机在视觉上要出色不少。此外，E3采用的是对称式的全面屏设计，窄额头搭配窄下巴可以达到完美的视觉平衡。不同于市面上的一些刘海屏，即使不是强迫症朋友，看起来都可能有点受不了刘海的视觉失衡。

背面则是魅蓝E3较大的改变的地方，其背面采用全金属一体化机身的设计，搭配对称式的一刀切纳米注塑天线，让背面的一体感很强。一体化机身加上仅7.6mm的机身厚度，带来最直接的好处就是手感上的提升，魅蓝E3拿在手机有一种很贴合手掌，会给人一种很舒适的感觉。

此外，魅蓝E3的镜头模组在背面的左上角呈竖向排列，也是今年主流的方案。说到镜头，有个小细节不知道你们发现没有，魅蓝E3的镜头是凸起的，但是镜头并不是直接凸起，机身跟镜头之前有过渡区域。这样的设计在提升外观美感的同时还可以有效保护镜头。

相比其他颜色，丹青色的魅蓝E3又多了一个小心思，在一体通蓝的机身之上，加入了红色的电源键设计。这一撞色设计还是蛮有意思的，让其辨识度再次提升，而这样设计也很符合当下追求个性的年轻人。

交互：Super mBack+侧面指纹解锁

魅蓝E3延续了S6饱受好评的侧面指纹识别方案，解锁速度方面非常迅速，官方给出的数据是0.2s。或许有很多人会觉得自己习惯不了的，其实当你上手之后你可以很快的适应，因为这侧面指纹的体验可以媲美正面指纹，就更不用说那些还使用背面指纹的了。尽管指纹位置只在右侧中框，但是不用担心，其的位置很巧妙，无论你是习惯右手解锁还是习惯左右解锁，都没有丝毫的影响的。

侧面解锁

Super mBack，自从在S6上出现之后掀起了不少的热潮，特别是对于喜欢魅蓝的粉丝来说，毕竟让最经典的小圆圈回归了。即使算不上煤油的小编来说，也要为其点个赞，因为其确实很好用。

小圆圈

加入了压感设计的小圆圈，支持轻触返回，重按返回桌面，横向滑动低栏切换应用，而呼出后台多任务则是从低栏上滑即可。如果你看不习惯小圆圈，可以选择则将其隐藏，重新上滑即可唤醒。当然了，你要真不太习惯小圆圈交互，魅蓝也提供传统的“安卓三大金刚”虚拟键供你选择。

隐藏小圆圈

拍照：千元拍照旗舰再次进化

拍照也是这次的魅蓝E3的一个大招，其后置采用了1200万像素的IMX362搭配2000万像素的IMX350，拥有F/1.9超大光圈，支持Dual PD全像素双核对焦、2.5倍无损变焦。或许IMX350部分朋友有些许陌生，但是IMX362肯定熟悉了，就是魅蓝Note6上那颗主摄镜头，获得众多消费者认可的一颗镜头。此外，全新升级的虹软算法以及Spectra 160 ISP期间旗舰影像处理器，也是一个加分项。

先来看看白天的样张，蓝天白云，天气是非常不错的，魅蓝E3的表现也同样很不错。样张画面色彩饱满又不缺真实，接近人眼所见。尽管是在强光下，但是天空蓝以及地面的绿植的青翠都十分清晰的记录下来，可见其宽容度还是不错的。

接着在看看其他角度的白天样张吧，都是能让人满意的，如果去掉左下角的LOGO，怕是你们都会觉得是这是高端旗舰机拍出的水准吧。

这次魅蓝E3的带来了2000万像素的副镜头，搭配全新的虹软虚化算法。从实拍样张来看，效果相比上一代进步不少，无论是对于主体跟边缘的识别，还是虚化背景的效果都要更加的自然。

自拍方面，魅蓝E3采用了800万像素自拍镜头，支持虹软美颜算法。看我们出镜的小姐姐就知道了，美颜恰到好处，没有出现因为过度美颜而产生的模糊感，脸部轮廓也较为立体。

此外，这次的魅蓝E3是支持2.5倍无损变焦的，在我们需要捕捉更远处的风景或者人物时有非常大的优势。不过目前E3默认是2.0倍变焦，如果你想使用2.5倍无损变焦需要手动调节，具体为双指滑动即可。

夜景拍照是手机厂商普遍比较头疼的问题，尤其是千元手机厂商，不少白天表现出色的手机到了夜景都得败阵下来了，那么魅蓝E3会不会呢？从其表现来看答案是不会的。得益于其拥有F/1.9超大光圈，画面亮度还是非常不错的，画质细腻，细节的保留也比较到位，这样的夜间成像质量确实是有吓到小编了，这样的水平已经超越该价位应有的水平。

在绝大部分的夜景下，魅蓝E3都能获得像上面的非常很纯净的样张，不过呢，在部分光线非常弱的环境下，对于噪点的控制似乎有点不到位。但是这其中也得考虑到价格因素，毕竟你想这个价格的手机达到几千块钱旗舰的水准，这也是不现实的。

性能：骁龙“神U”加持，性能不再是短板

曾几何时，对于魅蓝来说，性能部分是不忍提起的一个大槽点，但是那是以前了，现如今魅蓝已经有了很大改观。魅蓝E3搭载了高通骁龙636移动平台，该平台基于14纳米工艺制程，拥有四个1.8GHz核心与四个1.6GHz核心，GPU则为Adreno 509，搭配6+128GB内存组合（另有6+64GB版）。从这些上来看，魅蓝E3的性能基本不用担心，经过安兔兔跑分测试，拿下112318分，还是一个不错的成绩。

验证性能最好的方法就是给它来几个大型游戏试试了，扛的过大型游戏的压力，势必就不用担心的性能方面的问题了。用魅蓝E3来玩了几场王者，发现其表现还是非常不错的。

尽管现在王者荣耀对所有的机型都开放了高帧率模式，但是不同的手机开了高帧率的差别还是非常大的。如果手机性能方面不足，开启高帧率之后，帧率会很不稳定，甚至掉帧比普通模式还厉害。魅蓝E3则没有上面说的这种情况出现，无论是在普通对线场景下，还是团战状态下，帧率都很稳定，最高帧率满帧运行，平均帧率56帧。

从王者荣耀的表现来看，这颗骁龙636还是让人们满意的，在CPU调度方面也有着不错的表现。八颗核心始终在线，在普通的对场景，大核心占用不高，进入对团战场景，核心火力全开。

那么问题来了，面对性能要求更高的吃鸡游戏《绝地求生：刺激战场》，魅蓝E3的表现如何呢？实际测试表现来看，还是让人满意的。首先画面的流畅度是一个很关键的点，魅蓝E3支持开启高帧率模式，全程都有着很流畅的游戏画面。无论是奔跑中急速转向、多人枪战、或者是开倍镜狙击敌人时，都有着很顺滑流畅的画面感。

还值得提起的一点是此前小编在测试另一机型时，刚开始两场游戏还有很好的流畅度，但是接下来的几盘，就开始出现卡顿现象了。不过让人惊喜的是魅蓝E3上并没有出现这种情况，而是一路坚挺，轻松帮你吃到鸡。

续航：大电池+大功率快充，续航有保证

续航也是衡量一手机表现的重要依据，如果续航不行，在体验上会大打折扣，毕竟一台手机再好，如果它很快就没电了，加上充电又慢，那么跟一块废铁没有很大区别。

在充电方面，魅蓝一向很有一套，在其他厂商还没向千元级普及快充之时，魅蓝全系就标配了快充。而这次魅蓝E3的快充又有升级了，其带来了高达20W的电荷泵冷静快充，拥有定制电芯、数据线、以及Flyme全新充电管理机制。官方宣称仅30分钟可充入53%的电量，充电温度相比上一代下降了。

除了20W大功率快充，魅蓝E3还在仅7.6mm机身后厚度下放入了3360mAh的大电池，这一点也是很强。有一个小细节应该跟你们说下，这次魅蓝E3采用的是Type-c接口，正反都能插，在使用上更为方便一些，而也是当下非常流行的方案。

将魅蓝的亮度手动调为50%，音量50%并连接耳机，经过了1h在线视频、1h音乐，1h游戏，0.5h通话、0.5h微博后，还剩余51%电量，不难发现其续航水平还是非常不错的。当然了，实际情况下每个人的使用习惯和环境都会有差异，数据会有轻微浮动差距。

20W的大功率充电速度如何呢？从1%电量开始充电，经过82分钟充满，其中前30分钟就充进去了55%，达到官方所宣传的。基于此，魅蓝E3的续航完全不是我们要担心的问题，即使真的将魅蓝E3用到没电了，快充也能帮你迅速恢复满血状态。

写在最后

或许部分朋友会觉得魅蓝E3的定价定高了，但是小编认为，将1799元作为起步价的魅蓝E3是对得起这个价格。无论是外观设计、全面屏交互、还是拍照、游戏等方面，魅蓝E3都有了全方位的升级，其表现无疑都是让人满意的。或许严格意义上来说，“水桶机”几乎是不可能存在的，但是，基于魅蓝E3的综合表现来说，其无疑是同价位里无限接近于“水桶机”的机型。不难预见，魅蓝E3在上市之后，势必又要在千元机领域荡起千层浪。