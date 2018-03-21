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魅蓝E3图赏：红蓝CP独特撞色按键设计

魅蓝E3图赏：红蓝CP独特撞色按键设计
2018年03月21日 17:43 新浪综合
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　　本文来自IT168

　　魅蓝E3同样是采用18：9得全面屏，屏幕尺寸为5.99英寸，提供高达2160x1080的高分辨率，延续魅族手机的窄边框设计，进一步提升手机屏占比，屏占比的提升不仅提高了手机的颜值，同时也让正面的视觉效果更出色。

　　魅蓝E3提供香槟金、曜石黑和全新的丹青色，魅蓝E3采用了魅族PRO 6加工工艺，采用一体化金属机身设计，采用一刀切的纳米注塑天线，让整个手机看上去更为一体化和更美观。魅蓝E3后盖采用航空铝合金材质，进行多道加工工序，这样的设计带不仅美观也带来更好的手感。

　　魅蓝E3正面覆盖一块5.99英寸的全面屏

　　魅蓝E3延续的魅蓝S6的屏幕内小圆点Super mBack设计，小圆点的回归和mBack来了一次结合，屏幕下方小圆点的位置具有压力感应，能实现mBack的轻触返回，大力按下是HOME键的功能。魅蓝E3的小圆点HOME键盘不仅能实现类似mBack的操作方式，同时也加入了手势操作，第一次实现在手机底栏上多维交互。

　　魅蓝E3前置采用三星800万像素镜头，其内置有虹软美颜算法，可自动学习人像轮廓信息，解决美颜磨皮不均匀的现象，同时这颗摄像头拥有f/2.0大光圈下，具备FaceAE面部亮度智能增强下，带来更出色更自然的美颜效果。

　　魅蓝E3同样采用侧面指纹识别，魅蓝E3的侧面指纹方案兼顾手机的握感和操作的体验，无论是左撇子还是右撇子都可以带来非常顺手操作。同时魅蓝E3侧边指纹识别还支持支付宝与微信指纹支付，手机的解锁快至0.2s，支持息屏解锁，操作体验和正面指纹操作没有分别。

　　魅蓝E3采用了1200万像素+2000像素的双摄像头设计，摄像头和LED补光灯采用竖形排布，摄像头凸出位置也进行了精细的打磨。魅蓝E3采用了魅蓝Note6上广受好评的IMX362传感器，同时也使用上了IMX350传感器，加上虹软的算法，带来了自然的硬件级双摄虚化效果和2.5倍无损变焦。

　　魅蓝E3采用了USB Type-C接口，支持魅族最新的Super mCharge技术，虽然只是简化版本，当已经能支持20w的快充，官方数据显示，魅蓝E3使用Super mCharge后只要30分钟就能充进53%的电量，同时也进一步降低了快充时电池的发热。

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