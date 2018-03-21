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魅蓝E3发布 骁龙处理器+变焦双摄冲击两千元市场

魅蓝E3发布 骁龙处理器+变焦双摄冲击两千元市场
2018年03月21日 15:23 新浪手机
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　　新浪手机讯 3月21日下午消息，魅蓝今日在北京召开发布会，正式推出其新品手机魅蓝E3，这款新机主打拍照与性能，搭载6GB运存及骁龙636处理器，并支持全像素双核对焦功能及变焦拍摄。（新浪众测第一时间为大家准备了二十台魅蓝E3免费试用，想体验的小伙伴儿戳→这里

魅蓝E3发布会魅蓝E3发布会

　　一款在设计上“大改”的新品

　　魅蓝E3是魅蓝E系列的最新产品，它采用了5.99英寸的全面屏设计，屏幕比例为18：9，分辨率为2160*1080，支持黑屏手势解锁、湿手操作、手套操作等多种功能。

　　除了全面屏的搭载，魅蓝E3还延续了魅蓝S6的侧面指纹识别设计，使整机的一体化程度更高。魅蓝标志性的“小圆圈”这次被设计到了屏幕内部，支持隐藏，并加入了全新的交互功能。

魅蓝E3魅蓝E3

　　机身采用了全金属纳米注塑工艺，后置双摄则是采用竖排设计，机身重量为160克，在持握感和视觉感上相较上一代都有提升。在机身配色方面，此次有香槟金、磨砂黑、丹青色（蓝色）三种颜色供用户选择。

　　骁龙636+变焦双摄+Super mCharge快充

　　在配置方面，魅蓝E3搭载了骁龙636八核处理器，主频为1.8GHz，GPU则是采用了Adreno 509，提升了其图像处理方面的能力。除此之外，魅蓝E3还采用了全系6GB运存的设计，更增强了其性能。

　　在拍照上，魅蓝E3采用了前置800万像素摄像头，支持F2.0大光圈拍摄，并拥有美颜算法、人脸识别、亮度增强等功能。在后置双摄上，则是1200万+2000万像素的变焦双摄，并有索尼CMOS IMX350的加持，拥有Dual PD全像素双核对焦和虹软（ArcSoft）算法，支持最高2.5倍无损变焦拍摄。但遗憾的是并未搭载光学防抖功能。

　　在续航方面，魅蓝E3采用的是3360毫安时的电池，支持20W的大功率Cold mCharge快充功能。

　　在价格上，魅蓝E3的6GB+64GB版本为1799元，6GB+128GB版本为1999元，预订时间为3月21日，正式发售时间为3月30日，线上线下同步开售。歼20定制版为1999元/2499元。

熊本箱子熊本箱子

　　除此之外，魅蓝E3还也联合中航文化为广大军迷青年带来魅蓝歼20定制典藏版及限定版，以及酷MA萌（熊本熊）定制套装，满足热血青年与萌妹的需求。

　　新浪点评：

　　作为主打年轻人市场、注重性能及拍照的魅蓝E3，这次没有让用户失望，骁龙636处理器、全系6GB运存、变焦双摄的加持让它成为了同价位机器中性能极为强劲的一款，“小圆圈”的设计也非常实用且有趣。虽然在设计和性能上都有提升，但面部解锁、刘海屏等仍旧没有出现，这可能是未来魅蓝手机需要重视的地方。（震霄）

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