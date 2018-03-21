苹果分享"中国数据":已创造近五百万工作机会

Apple Park

新浪手机讯 3月21日上午消息，今日Apple（苹果公司 下称：Apple）在其官方网站上上线了关于他们在中国的一些数据，至今已为中国带来近五百万个工作机会。

时至今日随着中国用户数量不断增加，中国市场已经成为Apple发展的重要战地。而从今年Apple公布的第一财季营收来看，大中华区营收为179.56亿美元，比去年同期的162.33亿美元增长11%，表现事态良好。Apple增长迅猛除了有中国用户的支持外，同样Apple也在“回馈”中国。今日，Apple也分享了一些“关于Apple在中国”的一些数据。

回顾过去我们先来看苹果在中国的运营情况。

截至2016年，Apple在中国（含香港特别行政区）净销售收入为4亿6349万美元，占全球总数的21.4%；并在大中华地区设有22个运营办公室以及47家零售店。

Apple在中国已创造了约480万个工作岗位，其中约1万名为Apple中国员工；供应链、采购和投资等带供应链工作岗位约300多万名；App Store生态系统支持约180多万名。

180万工作岗位让中国App Store全球独占鳌头

自2008年App Store上线以来，它为全球开发者带来的收入已经超过700亿美元。而大中华区的开发者在这场变革中取得了令人瞩目的成就。

在全球App Store中来自中国开发者的App占据35.8万款，获得总收益1120亿元人民币。

Apple员工数量呈9倍增长

从30年前Apple刚进入中国时，只有屈指可数的几个员工。到如今，为了更好地服务中国，已经有1万1690名员工其中女性员工占40%，是自2010年以来Apple在中国的员工数量的9倍。他们分别就职于北京、深圳、上海和苏州的研发中心，以及41家零售店。

为300万名供应链员工保障工人权益，帮企业树立可持续发展意识

在约500万个工作岗位中，供应链员工数量约占三分之二。Apple面向供应链员工推出了一系列教育计划和职业培训。过去十年间，总共有250万名学员参加了供应商员工教育和发展计划，有1.2万名学员报名学历教育以获得学位。

2017年，Apple还根据中国就业市场对生产线管理人员日益增长的需求，推出了Apple工厂生产线线长培养计划，通过对学员进行技术技能和软技能培训，帮助他们成长为出色的生产线管理人员。

除此之外在企业方面，Apple把“可持续生态”融入企业。现在，iPhone X和iPhone 8包装使用的纤维100%来自负责任管理的森林、竹子、甘蔗残渣和回收纸张。并为Apple生产一年以上的中国总装工厂实现了100%废弃物零填埋。

2017年全年供应商所节省约190亿升水资源，它可以可灌满7722个奥运会规格的游泳池。

中国研发中心投入超过35亿元人民币

2017年Apple在中国研发中心投入超过35亿元人民币，并在北京和深圳之后，在上海和苏州开设研发中心。此外，Apple还培养更多高等院校的毕业生人才成为供应链中的技术专家，深入开发更多符合中国国情适合中国消费者的产品。

目前，中国Siri智能语音已经可以用普通话和粤语跟用户进行对话，上海话版本也会陆续推出。（瑞豪）