HUAWEI nova 3e 以自然美妆重新定义自拍

3月20日，华为在长沙湖南国际会展中心举行了以“高颜值 爱自拍”为主题的新品发布会，正式发布了华为首款新一代全面屏手机HUAWEI nova 3e。HUAWEI nova 3e延续了华为nova系列年轻、娱乐、潮流的基因，聚焦时尚ID设计与优质拍照效果，更搭载了前置2400万高清摄像头，像素的升级树立了业界自拍的新标杆。本次发布会上，作为华为nova系列三年的代言人，当红小花旦关晓彤也亲临现场，与粉丝亲密互动，畅谈nova 3e手机的自拍心得。

新一代全面屏，潮流设计彰显与众不同

随着手机屏幕的不断升级，全面屏已成为今年手机的主流配置。得益于精准的用户洞察和强大的研发实力，本次发布的HUAWEI nova 3e是华为首款新一代全面屏手机，搭配5.8英寸的全高清屏幕，赋予用户广阔而清晰的视觉感受。

外观上，基于3D高速钻切双星轨设计以及圆角外形，HUAWEI nova 3e呈现出浑然天成的纤薄质感。同时，19：9的显示比例，既保证了舒适的操控手感，也完美展现了机身的修长之美。色彩上，nova 3e根据年轻人彰显个人潮流品味的需求，提供了克莱因蓝、樱语粉、幻夜黑、铂光金四款炫色。

樱语粉是在诱惑裸粉的基础上加入3D炫彩珠粉，不同于安全裸色的低调，非常彰显个性；幻夜黑则如同夜色笼罩一般，充满神秘色彩，成熟且酷炫；铂光金简约且经典；特别值得一提的是，克莱因蓝版本采用的新一代水光纹炫光膜，纳米级的炫光纹理，经过11层工艺叠加之后，呈现出光线探入海底的神秘感，彰显了克莱因蓝的纯粹深邃。

2400万高清摄像头，以自然美妆重新定义自拍

自拍作为年轻人表现生活态度的一种方式，前置摄像头已成为用户换机的重要考虑因素。HUAWEI nova 3e采用目前业界最高的前置2400万高清摄像头，并且基于用户的调研结果，对前置摄像头进行了多次特殊的调试，确保全面提升景深性能，给年轻人更加广阔的拍照视野，同时高清摄像头可以精准捕获肌肤每一处细微变化，不放过任何一处精彩，为年轻人带来专业级的拍照体验。

年轻人对于自拍的需求还体现在对自然之美的回归。为此，HUAWEI nova 3e对自然美妆算法进行了升级，保持美颜效果在不同场景、不同光线下的一致性，实现更加真实、自然的美妆效果，让肤色更加白皙通透、细节真实，保留皮肤原有品质。此外，增强立体感也是nova 3e的一大自拍“杀手锏”，它将通过3D立体塑颜功能重塑面部轮廓，加深T型区域的光线区分，增强脸颊及鼻翼阴影的效果，打造出完美的立体五官。

对于日常生活中夜晚、室内等暗光条件下的自拍，nova 3e的业界领先4合1光融合技术，相当于1.8um*的大像素，不仅能够做到改善低照度下图像的亮度及信噪比，更能提升图像解析率，让每张暗光自拍都容光焕发。与此同时，nova 3e还具有独特的LCD智能补光技术，通过11种色温智能补光，让每个用户都拍出光感饱满、色泽圆润的自拍。光融合技术和智能补光技术的双面加持，让拍照用户越夜越美丽，丝毫不亚于日间自拍。

后置1600万双镜头 尽享更多拍照乐趣

除了在自拍功能上的发力之外，HUAWEI nova 3e在后置拍照上也迎来全新的升级。后置1600万+200万双摄像头，一个负责成像，一个负责虚化。专业虚化可以使人物成像边缘分离更准确，景物成像更具层次感，虚化纯然天成。

HUAWEI nova 3e不仅在拍照硬件上有了提升，手势拍照、趣味变妆、百变背景等功能的加持给用户带来了更多的拍照乐趣。nova 3e在原有趣味变妆功能的基础上进行了素材更新，提供全新的16套模板，再加上解锁了动态背景模板，令变妆功能更加强大。用户拍摄照片后还可以自由更换背景，背景可以从已拍摄的照片、图片库、模板中任意挑选，自由随意可玩性强。手势拍照可支持1.5米有效距离，3秒倒计时，真正实现让用户解放双手体验拍照的乐趣。

同时，为了满足年轻人丰富多彩的娱乐体验，在这场发布会上还发布了一款华为补光自拍杆。这款自拍杆外形小巧优雅，可以轻松放入包内携带，它采用蓝牙连接，通过手机端连接即可进行一键自拍，此外，它还有3档补光亮度自由调节，能够满足夜店、演唱会等暗光环境下的拍照需求。

智慧EMUI8.0操作系统 全方位顺畅体验

在操作系统方面，HUAWEI nova 3e采用EMUI8.0系统，结合自身硬件优势打造强劲性能，让这款手机具备更加智能的人机交互。悬浮导航、智能分屏、智慧识屏、智能场景推送等功能的加持，让nova 3e的用户拥有更加智慧的操作体验。

此外，HUAWEI nova 3e还拥有人脸识别功能，轻按电源键亮屏，即可进行人脸解锁。毫秒级解锁只需一眼就可以实现的同时，人脸识别还能防闭眼解锁，在安全性上更为可靠。

针对年轻人爱玩游戏的人群特征，nova 3e还有游戏助手这一贴心的功能。游戏助手提供三种模式供用户自由选择：游戏模式保证最佳游戏体验；智能模式下可平衡游戏性能和耗电；省电模式确保持久续航不断电。此外，游戏免打扰功能则可以屏蔽非重要通知，打造用户的专属游戏时间，仅显示来电、闹钟、低电量提醒，游戏通话两不误。

针对大家担心的内存问题，HUAWEI nova 3e也做了升级。它提供最大4GB+128GB的超大存储，可支持256GB的扩存，在保持自身运行速度的同时，充分满足年轻人的娱乐视听等多项要求，让年轻人的娱乐趣味性更加丰富多元。

售价1999元起 3月27日HUAWEI nova 3e多平台全面开售

HUAWEI nova 3e具有克莱因蓝、樱语粉、幻夜黑、铂光金共4种配色，4GB+64GB版、4GB+128GB版售价分别为1999元、2199元。3月20日18：08开始预售，3月27日10：08开始销售。HUAWEI nova 3e手机将在华为商城等各大主流电商平台及华为授权体验店、授权零售商正式发售。

作为一款为年轻新潮人群量身定制的高颜值时尚装备，HUAWEI nova 3e聚焦于年轻人追求新潮炫酷的特性，对当下潮流趋势进行不断的捕捉和尝试，以极具辨识度的炫目外观和不失潮流品味的功能应用，为年轻人带来全新的视觉体验，赋予他们独特的潮流气质，让他们能轻松享受潮流生活方式。