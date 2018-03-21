专访华为何刚：刘海屏只是全面屏推进过程的一个阶段

新浪科技 苏航

说起华为手机，我第一时间想到的就是华为的三大系列：主打年轻的nova系列、偏爱时尚的P系列和商务旗舰Mate系列。P系列和Mate系列均为旗舰手机，虽然针对的用户人群不同，但是定位可以说都同属旗舰定位。独留下nova系列，作为年轻人的选择。

华为消费者业务手机产品线总裁何刚

昨日，华为正式更新了nova系列手机，推出一款主打自拍和颜值的手机nova 3e。会后华为消费者业务手机产品线总裁何刚接受了新浪手机的采访，解答了HUAWEI nova 3e在设计上的选择与考虑，以及“刘海屏”和竖置双摄存在的意义。

nova究竟是什么样的系列产品？

nova 3e的发布会上，何刚公布了一组数据：nova系列在全球手机市场的用户已达到3000万。而在专访时，何刚再次重申nova系列在全球的销量基本上达到了3000万部。有趣的是，在去年12月份nova 2s刚刚发布时，何刚告诉新浪科技nova系列全球出货量超过了2000万部。

HUAWEI nova 2s

换句话说，在三个月内，nova系列全球销量增长了1000万部。这个成绩对于华为nova系列来讲已经非常可喜，从何刚公布这个数据时的语气也能听出一二。

事实上，nova系列诞生于2016年10月，到目前为止，该系列推出了nova、nova青春版、nova 2、nova 2s以及这次的nova 3e五款产品。整个系列针对的人群和以往大家对华为的印象很不一样。何刚表示，大多数人提起华为，印象都停留在Mate系列上，就像一个可靠的男人，值得依靠，但是何刚希望nova系列能改善用户对华为的这种印象。

“我们拥有各种消费人群，只构建一个可靠的男人的形象是不够的，于是就有了nava这个品牌”。可见nova这个系列本身就与华为另外两个系列不同，它瞄准的是年轻、娱乐、潮流的这类人群。

根据何刚的说法，nova 3e继承了之前nova系列“高颜值 爱自拍”的特点。华为在手机外观、配色方面探索的同时，还给nova 3e的前置镜头配备了索尼IMX 576传感器、拥有2400万素，可以说在自拍配置上有了一定的底气。如果你看了我们之前对这款手机的评测，你就会了解这款手机最大的特点就是颜值和拍照。

“刘海屏”算是去年全面屏的一种升级

这次发布的HUAWEI nova 3e手机在外观上有一个显著的特点：“刘海屏”和竖式双摄。这种外观设计首次被应用在苹果的iPhone X手机上，而这一次，华为也用上了同样的设计。

HUAWEI nova 3e

iPhone X之所以保留刘海是因为其采用的原深感镜头组需要在手机顶部留下一部分空间，而采用竖式镜头则是因为内部空间不允许镜头横置。那么，HUAWEI nova 3e采用这样的设计是出于怎样的原因呢？何刚认为这次出现在nova 3e上的屏幕设计算是去年“全面屏”的一种升级。

不管是厂商还是消费者，都希望手机的屏幕占比越来越大，而最终的目标一定是屏幕占满整个手机。换句话说，相较去年所谓的“全面屏”设计，今年厂商们想干的事是拿掉“额头”。然而，“额头”不是你想拿，想拿就能拿的。于是，苹果的“刘海屏“就成了最好的标杆。

“我们想把手机屏幕上下都往前推，那么推到什么程度呢？这次我们在nova 3e上摄像头模组、潜望式听筒和天线都做了优化，但是镜头和听筒还不能完全去掉。”何刚解释道。“这种设计应该算是全面屏前进的一个阶段”。

至于背面竖式双摄则是设计师出于对拍照外观的考量。如果你仔细看HUAWEI nova 3e的背面，会发现摄像头、闪光灯、“HUAWEI” Logo等元素拍成了一竖列。这样的设计让nova横过来拍照时的外观更像是相机的样子，以此来突出手机拍照的功能，同时强调了华为的设计。

如果你关注华为手机的消息，从网络曝光消息来看，今年HUAWEI P20在设计上很大可能会采用和nova 3e相似的设计。这样的设计风格或许将成为华为今年的主打。

nova 3e和nova 2s同时售卖

这次华为推出的新品命名为nova 3e，对于为什么命名为“3e”这个问题，何刚的回答是e代表着enjoy享受生活，elite精英的生活，easy容易使用。事实上，nova 3e的配置和性能还不足以替代目前仍在售卖的nova 2s，所以在新品数字命名后面加个e也算有这方面的原因。

同样，正是因为nova 3e在处理器上的短板，它的价格控制在了2000元档，比和3000元档的nova 2s同时售卖，刚好让nova系列覆盖了2000到3000元价位的手机。至于青春版，何刚明确表示，nova不会再有青春版了。关于新的中端麒麟处理器，何刚透露今年年中就会有新处理器面市。