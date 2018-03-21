逐鹿下代屏幕 苹果生产Apple Watch尺寸microLED

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OLED屏幕生产商中，三星一家独大，但下一代显示技术的microLED则是群雄逐鹿。外媒报道称，苹果在其加利福尼亚的秘密机构中已经生产出Apple Watch大小的全功能microLED屏幕，这也是该技术首次应用在手表上。Apple Watch目前使用的是来自LG的OLED屏幕。

microLED和OLED一样是自发光屏幕，每个像素点都能自己发光而不依赖于屏幕背光。相比OLED屏幕，microLED屏幕在对比度、省电性以及可视角上都表现得更出色。三星在CES2018上展示的146寸电视“The Wall”使用的也是microLED屏幕。

苹果对于microLED的布局已经有一段时间了，早在2014年，他们收购的初创公司LuxVue也是一microLED技术见长。去年也有报道称苹果正在积极寻求与台湾的相关企业合作，来解决相关技术和大规模生产上的难题。如果苹果能实现microLED的量产，这也会是他们首次从屏幕设计到生产的全部掌控。不过苹果更有可能采取和现在一样的策略，自己负责设计，而生产则外包给三星或LG。

当然，即使在技术研发上，苹果也面临不少竞争对手，谷歌、Facebook、华为等公司也都对microLED非常感兴趣。三星的146寸microLED电视“The Wall” 预计在今年8月正式上市。随着科技公司投入越来越多，离microLED屏幕的大爆发也不会远了