大势所趋 一文读懂手机刘海屏爆发

本文来自手机之家

回首2017年的手机圈，似乎都在围绕全面屏、人工智能这两个关键词。虽然不少科技类权威媒体、行业分析师将2017年定义为全面屏年，但其实整个手机业界对全面屏依旧处于探索期，并未形成统一的标准。就在手机厂商各自在研发层面发力探索之时，消费者对于全面屏手机也产生了一定诉求与期望，使得全面屏手机的讨论成为社会性话题，并一直延续到了2018年。

稍关注手机行业的朋友就会发现，去年手机屏幕流行的是18：9 规格的“初代全面屏”，而今年流行的是异形全面屏，就比如苹果iPhone X的“刘海屏”。对于刘海屏这一新鲜事物消费者可谓众说纷纭，有网友表示突兀感十足，更多网友认为刘海屏才是未来手机屏幕的发展趋势；因为就目前来看100%屏占比的全面屏可实现性太小，因此做一些妥协后得到更为先进和有更大视觉冲击力体验享受是大众可接受的。

那么问题来了，目前智能手机已有的三种全面屏种类，哪一个更出色呢？

1、刘海屏，如iPhone X：iPhone X最大的特点是无论是左右两边还是底边，边框都非常窄，但是双扬声器，麦克风，环境光传感器以及前置摄像头都要占据很大的空间，iPhone X将这些复杂的传感器都集中到了一起，也就是说屏幕会有一段很长的开口，就像人们的头发帘，因此这个屏幕被称之为刘海屏幕。对于如何评价刘海屏，这里让我们先放下审美上的主观观点，从实用角度来看，相比较无额头机型来看，刘海屏是一种能够更好的兼顾高屏占比和前摄像头冲突的设计；此外，这种设计还能尽可能的增大手机显示区域的面积而且又不影响使用体验，同时可最大程度保证量产，是目前最佳的解决方案。

2、小米MIX 保留下巴 三边无框：屏幕保留下巴，如小米MIX三边无框：小米在MIX系列上选择了三面无边框底部保有下巴来放屏幕的排线和传感器的布局方式。看似解决了刘海屏的视觉冲击力，但缺点也是很明显：前置摄像头放在底部并不符合绝大多数手机使用者习惯，可谓牺牲了用户舒适性拍照的体验，因此去掉刘海保留下巴的做法所换来的视觉好感度，也就没那么强烈了。

3、三星S8 上下留边：三星在自家的旗舰S8与S9上，集成了全面屏和曲面屏的优势，这样既保证了大众的审美，也比较方便安卓厂商进行应用适配，目前国内大多数厂商采取的全面屏方案，都是使用三星这种类似的屏幕显示，左右边框尽可能窄，上下不可避免留有边框。如果时间停留在去年或者更早的时候，这种保守的屏幕设计或许还让消费者比较认同，但随着异形屏幕（诸如刘海屏）的风靡后，相信用户更愿意得到更高屏占比和可视面积的解决方案，因此屏幕上下均留出边的做法无法再度吸睛。

前面说了这么多，现在总结下现如今手机屏幕的发展趋势与观点：

观点1[出于提升屏占比、实用性、量产等理性因素上讲，刘海屏是首选]

前面分析也提到过，刘海屏的设计初衷是：考虑到前置摄像头模组占用一定的体积，如果要把它留在屏幕顶部，那就必须给出不小的空间，不能完全把“额头”做掉了。再加上一个细长条的听筒和两颗传感器，这样一来，屏幕顶部就需要预留一小块的面积做开孔。在这样的前提下如果还要提升屏占比，那只有就把开孔之外的地方都做成屏幕，这样也是符合大面积量产的原则。

观点2、[手机厂商为了在不颠覆用户习惯的前提下给予创新，那么刘海屏是未来发展趋势]



简单来看，目前各大手机厂商要保证用户们能够以自己习惯的方式继续使用全面屏手机，因此产品的设计不能颠覆用户习惯；在这点的基础上还要有所创新，有所突破，给用户更好的视觉冲击力，就只能做异形全面屏了。这样看来，刘海屏势必成为未来发展的大趋势。

今年，之所以会出现异形全面屏大行其道的原因，其实是手机厂商综合各方面因素考量之后的抉择；而这些抉择的根本，也都是为了让用户花和以前一样的钱，享受到比以前更好的手机。

而当你欣赏了一系列开年以后陆续曝光的异形全面屏手机之后，你会发现，你去年觉得还不错的18：9屏幕手机已经不能算全面屏了。这就是设计的力量，作为终端用户，我们更需要的其实是接受它、包容它……接着，不由自主地就开始享受它了。