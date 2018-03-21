或许是最贵的魅蓝手机 魅蓝E3发布看点汇总

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魅蓝将会在3月21日于北京发布第二款全面屏手机魅蓝E3，从发布会邀请函可以看到魅蓝E3将会拥有非常出色的配置，魅蓝E3将会打造成“年轻人的热血装备”。现在已经有不少魅蓝E3的信息曝光，包括可能推出定制版，魅蓝E3的售价高达2299元，或许魅蓝E3将会成为最贵的魅蓝手机，下面我们就来整理一下这些信息，看一下魅蓝E3发布会究竟有什么看点。

6GB大内存+高性能处理器

▲魅蓝E3或配6GB大内存

根据有关消息人士指出，魅蓝E3将会配备6GB大内存和使用高通骁龙636或者联发科P60处理器。魅蓝S6上首次采用了A73架构的CPU，魅蓝E3将会延续高性能的卖点，使用高通骁龙636或者联发科P60处理器，早前李楠表示魅蓝E3将会大核心设计的处理器，让手机吃鸡更流畅，这也真实之前的传言，究竟是使用高通骁龙636还是联发科P60处理器还有待发布会上公布。另外，李楠也表示魅蓝E3使用6GB大内存才能更好发挥处理器的性能，如果魅蓝E3使用6GB大内存，那么魅蓝E3就是第一台配备6GB大内存的魅蓝手机。

魅蓝E3拥有4种配色：

▲魅蓝E3拥有4种配色：

魅蓝手机一直拥有非常多的颜色选择，而这次魅蓝E3将会拥有4种配色，除了常见的黑色和蓝色配色外，还加入了绿色和红色的配置，让魅蓝E3配色更为时尚。另外，魅蓝E3将会采用5.99英寸的全面屏，分辨率为2160×1080像素，也是时下流行的全面屏配置。

竖排双摄

▲魅蓝E3采用竖排双摄设计

李楠曾表示魅蓝E3将会搭载新的CMOS，甚至比Note6更好，IT之家获得的消息显示，魅蓝E3这次会用上小米MIX 2S同款的索尼IMX363传感器，这颗传感器为1200万像素，1.4μm，支持Dual Pixel，支持场景识别、人物跟踪、自动HDR等功能，还具有AI功能的加持。另外，魅蓝E3背面摄像头采用竖排设计，但目前还没有透露魅蓝E3究竟用哪一种双摄方案。

Super mCharge 20W快充

▲魅蓝E3使用20w快充

魅族在2017年的MWC上展出了Super mCharge快充技术，55W的功率能在20分钟充满3000mAh的电池，从曝光的魅蓝E3充电器上可以看到魅蓝E3使用全新的快充方案。魅蓝E3或许使用Super mCharge，采用了10V/2A的高压直充方案，提供20W的充电功率，更重要的是使用Super mCharge后的魅蓝E3充电时的发热大大降低。

或有特别定制版

▲熊本熊定制手柄海报

之前魅蓝E3采用邀请用户免费观影电影“冲天”的形式，告诉用户要做这个时代年轻人最好的手机移动装备，而且很有可能会给军迷朋友大惊喜。而李楠在微博上表示《红海行动》这部电影很不错，估计魅蓝E3将于有《红海行动》特定定制版。另外配件方面可能推出熊本熊定制版的游戏手柄。

魅蓝E3售价2299元

▲魅蓝E3售价2299元

微博上有消息曝光魅蓝E3售价可能高达2299元，或许成为价格最高的魅蓝手机。综合魅蓝的高性能处理器、6GB大内存、双摄等等的元素，魅蓝E3卖2299元也不无可能。魅蓝E3的售价确实带来很多悬念，究竟是不是卖2299元，有待发布会上公布了。