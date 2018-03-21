HTC Desire 12/12+发布 全面屏水漾设计

随着众多品牌旗舰机型本周的扎堆儿发布，HTC日前也放出消息称，其将推出其旗下中端机型HTC Desire 12/12+。这两款机型分别搭载了5.5英寸和6英寸的18：9的全面屏设计，并均支持PDAF相位对焦技术。

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

据悉，HTC Desire 12搭载了联发科MT6739八核心处理器，并辅以2GB+16GB/3GB+32GB两种存储组合可供选择，电池容量为2730mAh。在摄像头方面，该机采用了500万前置摄像头，光圈大小可达f/2.4；同时，该机还搭载了1300万像素的后置摄像头，光圈大小为f/2.2。

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

另一款HTC Desire 12+则搭载了高通骁龙450移动平台，并辅以3GB+32GB的存储组合，电池容量为2965mAh。摄像头方面，该机搭载了前置800万像素摄像头，光圈大小达到了f/2.0；同时，其还搭载了1300万+200万像素的后置双摄，光圈大小达到了f/2.0，且支持PDAF相位对焦技术。