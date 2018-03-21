新浪手机> 新机曝光 > 正文

HTC Desire 12/12+发布 全面屏水漾设计

HTC Desire 12/12+发布 全面屏水漾设计
2018年03月21日 07:51 新浪手机
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　随着众多品牌旗舰机型本周的扎堆儿发布，HTC日前也放出消息称，其将推出其旗下中端机型HTC Desire 12/12+。这两款机型分别搭载了5.5英寸和6英寸的18：9的全面屏设计，并均支持PDAF相位对焦技术。

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）
HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

　　据悉，HTC Desire 12搭载了联发科MT6739八核心处理器，并辅以2GB+16GB/3GB+32GB两种存储组合可供选择，电池容量为2730mAh。在摄像头方面，该机采用了500万前置摄像头，光圈大小可达f/2.4；同时，该机还搭载了1300万像素的后置摄像头，光圈大小为f/2.2。

HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）
HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）HTC Desire 12/12+将发布（图片引自微博）

　　另一款HTC Desire 12+则搭载了高通骁龙450移动平台，并辅以3GB+32GB的存储组合，电池容量为2965mAh。摄像头方面，该机搭载了前置800万像素摄像头，光圈大小达到了f/2.0；同时，其还搭载了1300万+200万像素的后置双摄，光圈大小达到了f/2.0，且支持PDAF相位对焦技术。

HTCHTC desire
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有