苹果发布会要来了 全面屏SE只是惊喜之一

时光荏苒，转眼间距离苹果发布iPhone X已过去半年——来到了3月份——果粉们的“春晚”又一次悄无声息的来临了。

北京时间3月16日晚，苹果正式向媒体发出邀请函，宣布将在3月27日当地时间上午10点（北京时间3月27日23点）举办春季新品发布会。

此次发布会的地点有些出人意料——选在了芝加哥一所学校，莱恩科技大学预科高中举行。

通过举办的地点很容易让人联想到，此次的发布会主题与教育有关。

苹果春季发布会邀请函（图源：Apple）

接下来的邀请函则是印证了我们的猜想——邀请函上有一个手绘的苹果logo，绘制的线条非常像Apple Pencil在iPad Pro上书写时的笔触。

下方的宣传语为“Let‘s take a field trip”，中文翻译为“同学们，来次课外活动吧”。与此同时，在发布会邀请函的小字出还写着“我们给广大师生准备了一些有创意的新想法，快来一起听听。”

所以几乎可以肯定的，此次苹果发布会的主题将是“教育”——面向师生推出一系列的产品。

接下来，我们就来预测下此次春季发布会上苹果将推出的产品。

全面屏iPhone SE

说起iPhone SE，也许很多人都对这款产品情有独钟，因为在大屏手机时代，很难找到一部易用的小屏手机，而iPhone SE的出现，终于给这些“小屏党”一些新选择。

不过遗憾的是，自2016年3月发布iPhone SE后，苹果再也没有更新过该产品线。如今恰逢全面屏浪潮的来临，许多“小屏党”都期待苹果为这款小设备配备全面屏。

iPhone SE 2（图源：BGR）

根据外媒BGR爆料，苹果正打算更新iPhone SE，推出一款全面屏版本的小屏手机——iPhone SE 2。外观方面，iPhone SE 2将与iPhone X类似，都采用“刘海”的设计，由此可见iPhone SE 2也将搭载Face ID面部识别功能。

iPhone SE 2真机图（图源：9to5Mac）

此外，根据网络上流出的谍照可以发现，iPhone SE 2的背部也采用了竖置双摄，考虑到竖置双摄的用途，看来iPhone SE 2也有望搭载AR功能。

由于是尺寸较小，外观方面，iPhone SE 2不用做的圆滑、轻薄，所以整体上，无论是按键布局还是设计语言，iPhone SE 2都与iPhone SE相差无几。

配备苹果笔的低配版iPad

由于发布会邀请函出现了Apple Pencil的笔触，再加上该发布会主要面向教育市场。所以此次发布会上，苹果极有可能发布一款配备Apple Pencil，面向师生的低价版iPad。

Apple Pencil（图源：heise）

据了解，新版iPad定位入门级平板，屏幕为9.7英寸，将配备Apple Pencil手写笔，并且将会加入全新配色，与iPhone 8的“腮红金”类似。

价格上，由于面向教育市场，所以新版iPad价格不会太高，大约259美元左右起售，并且有可能会针对学生群体推出专门的优惠购机政策。

全面屏iPad

遗憾的是，这款iPad并不会采用流传已久的全面屏设计。因为“全面屏”算的上是iPad的一次重大更新，推出后价格肯定不低，和教育市场的“低价”是相违的。

不过期待全面屏版iPad的朋友也不必感到遗憾，据Rosenblatt分析师透露，全面屏的iPad Pro将会在今年6月份的WWDC2018上发布。

廉价版Macbook将亮相

一直以来，Macbook都给人以商务、办公的印象，与学生、教育市场的关系并不密切。

商务风的Macbook（图源：metrotvnews）

从此次发布会和曝光的消息来看，苹果似乎打算改变Macbook的定位，将面向教育市场推出一款低配版的MacBook。

MacBook Air（图源：CNET）

据了透露，入门版MacBook将配备13.3英寸2560x1600分辨率Retina显示屏，售价将在799-899美元内。

得教育者得天下

事实上，这并不是苹果首次触及教育市场，2016年，苹果就收购了监督教师工作以及督促学生完成作业的软件公司LearnSprout。同时，苹果还宣布将专门针对学校教育进行iOS的升级，比如可以为一个设备同时添加多个账号等等。

值得注意的是，不光苹果，微软和Google同样也开始布局教育市场。

Chrome OS（图源：minimachines）

谷歌凭借着对硬件要求极低的云端操作系统Chrome OS占领大半个美国教育市场，据Futuresource的调查显示Chromebook在美国的K-12市场有绝对优势，总市场份额占据到了59.8%。

Surface Laptop（图源：YouTube）

微软更是通过硬件和软件上在教育市场双管齐下——硬件上推出Surface Laptop笔记本；软件上效仿Chrome OS推出硬件需求极低的Windows S。

为什么巨头们都这么看重教育市场呢？

究其原因还是因为学生属于“未沾染墨水的白纸”，在学校期间使用的的硬件设备与软件应用可能会影响到学生后续一生的使用习惯。一旦在教育期间俘获用户，即可在未来收获一批固定的用户。

另一方面，教育市场的用户虽然并没有太强的付费能力，但是好在其稳定——一定需要一套固定的硬件和软件，科技巨头们可以采取薄利多销的方式赚钱。

回到前文，在微软和Google的前后夹击下，苹果专门来开一场面向教育市场的发布会也就不足为奇了。

那么苹果低价的策略能不能从微软和谷歌的手中夺回失去的阵地呢？

从目前来看，有些困难，因为微软和Google已经凭借低价抢占了大批的市场，苹果现在的道路只能是步前两者的后尘，之后在通过自身系统的优势圈住用户。

今年苹果的新品发布会是第一步，之后苹果要走的路，任重而道远。